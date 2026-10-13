Zakupy spożywcze nigdy nie były tak proste. Koszyk zapełni się sam

Znana sieć handlowa zaanonsowała nowe rozwiązanie oparte na AI, dzięki któremu zakupy mają stać się jeszcze prostsze. To może być wygodne ułatwienie dla zabieganych i osób nieprzepadających za robieniem zakupów.

Zakupy spożywcze wchodzą na nowy poziom, dzięki AI

Wiele osób nie przepada za robieniem zakupów spożywczych, a część z nich już „przeniosła” to zadanie do sieci. Okazuje się jednak, że i ten rodzaj zakupów online można jeszcze bardziej uprościć i przyspieszyć. Usługa Żabka Jush otrzymała nowe narzędzie oparte na sztucznej inteligencji.

Dotychczas zakupy online wymagały, aby wpierw wyszukać produkty wpisując ich nazwy w wyszukiwarce i pojedynczo dodawać je do koszyka. Dzięki nowemu rozwiązaniu zmierzającego do usług Żabka Jush sytuacja ma stać się jeszcze prostsza. Jak deklaruje firma, wystarczy, że użytkownik opisze to, czego potrzebuje, wklei przepis na danie albo prześle zdjęcie wnętrza lodówki, a sztuczna inteligencja zajmie się resztą.

Nowa funkcja AI dołącza do usługi Żabka Jush (źródło: Żabka)

Żabka Jush i zakupy spożywcze z pomocą AI – jak to działa?

Nowe rozwiązanie zostało oparte na technologii MCP (Model Context Protocol), nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania i ma być kompatybilne z kontem użytkownika. Z pomocą nowej usługi Żabka Jush użytkownik może przesłać polecenia, takie jak zaplanuj mi kolacje na pięć dni, wykorzystaj to, co mam już w lodówce (jeśli klient załączy zdjęcie produktów z lodówki) czy też jedna osoba w domu nie je mięsa, druga jest na diecie wysokobiałkowej, a dziecko ma alergię na mleko. Z kolei sztuczna inteligencja podpowie produkty, które powinieneś kupić.

Warto podkreślić, że proces kompletowania koszyka opiera się o rozmowę, podczas której AI wyszukuje i sugeruje kolejne produkty, uwzględniając też promocje i dostępne kupony. W efekcie kupujący otrzymuje przygotowany koszyk dopasowany do potrzeb domowników. Co ważne, to ostatecznie użytkownik decyduje o połączeniu narzędzia AI z kontem Żabka Jush i ma pełną kontrolę nad zamówieniem. Oznacza to, że sztuczna inteligencja nie składa zamówienia ani nie finalizuje płatności.

Nowe rozwiązanie jest obecnie dostępne w fazie beta.

Warto wspomnieć, że Żabka sukcesywnie wydłuża listę rozwiązań dostępnych zarówno w sklepach, jak i aplikacjach czy usługach. Dzięki temu np. za pośrednictwem Żappki możecie kupić ubezpieczenia, bilety komunikacyjne czy zamówić taxi.