Wkrótce zakupy będziemy robić… SMS-owo

Amerykańska firma zajmująca się handlem konwersacyjnym ogłosiła właśnie, że razem z Shopify wprowadza nowe rozwiązanie, pozwalające na dokonywanie zakupów za pośrednictwem SMS-ów.

Reklama

Rewolucja w świecie e-commerce

Jeśli kiedykolwiek marzyliście o tym, aby nie musieć przedzierać się przez strony internetowe, koszyki i proces płatności w celu zrobienia zakupów, to pomóc Wam może nowa funkcja, stworzona we współpracy Attentive z Shopify. Polegać ma ona na uproszczeniu procesu zakupów do rozmowy tekstowej za pomocą SMS-ów. Brzmi świetnie, prawda?

Według Attentive ponad połowa klientów mobilnych zatrzymuje się z pełnym wirtualnym koszykiem i nie dokonuje zakupu przez zbyt skomplikowany proces płatności. Nowe narzędzie, stworzone w oparciu o istniejący już system Shopify Shop Pay, ma ułatwić klientom żmudny proces dokonywania zakupów.

Dzięki niemu sklepy będą w stanie za pomocą konwersacji tekstowych kontaktować się z klientami i proponować im produkty do kupienia. Może być to na przykład informacja o atrakcyjnej promocji lub limitowanej dostępności jakiegoś towaru, przypomnienie o przedłużeniu subskrypcji czy nawet zachęcenie do ponownego zakupu produktu, który klient w przeszłości wielokrotnie nabywał. Zainteresowany odbiorca może w odpowiedzi użyć odpowiedniej frazy, która zakupi ów przedmiot. Wszystko to bez wchodzenia na jakiekolwiek strony internetowe.

Kim właściwie są Shopify i Attentive?

Jeśli chodzi o rynek e-commerce, Shopify nie ma sobie równych. Ta kanadyjska firma oferuje międzynarodowo rozwiązania do prowadzenia własnego biznesu online. Jeśli często robicie zakupy w internecie, jest szansa, że mieliście okazję przechodzić przez proces płatności oparty właśnie o ich system.

Jednym z narzędzi, rozwijanych przez tę firmę, jest Shop Pay, który zapamiętuje dane klienta. Pozwala to ograniczyć czas potrzebny na dokonanie następnych zakupów, gdyż cały formularz może zostać automatycznie wypełniony. To właśnie w oparciu o Shop Pay powstało nowe narzędzie, służące do robienia zakupów przez SMS.

Attentive to z kolei amerykańska firma, która działa w branży tzw. handlu konwersacyjnego, znanego też pod nazwą Text-to-Buy. Jeśli nie wiecie, co to znaczy, to już spieszę z odpowiedzią. Handel konwersacyjny polega na dokonywaniu zakupów za pomocą rozmowy na czacie tekstowym lub głosowym. Chatbot może oferować klientom produkty w oparciu o ich preferencje zakupowe.

Dzięki rozmowom z botami i poznaniu przez nich klienta, proces robienia zakupów online ma zostać znacząco uproszczony. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez pymnts.com, Attentive celuje w dostarczenie klientom gładkiego i bezproblemowego rozwiązania zgodnego z ich potrzebami. Działając na podstawie danych opartych na nawykach zakupowych użytkowników, mają być oni bardziej zadowoleni z usługi, gdyż ta oferować będzie im lepiej dopasowane do ich preferencji produkty poprzez SMS-y.