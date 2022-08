Payback Pay, czyli nowa metoda płatności, rusza w Polsce

Użytkownicy aplikacji Payback mogą od teraz zapłacić za zakupy w sklepach partnerskich za pośrednictwem usługi Payback Pay, która do działania wykorzystuje systemy Apple Pay i Google Pay.

Reklama

Nowa metoda płatności

Payback Pay to nowy sposób na opłacenie zakupów w sklepach (również tych stacjonarnych) biorących udział w programie Payback, pozwalającym na zbieranie bonusowych punktów za zakupy. Rozwiązanie to znaleźć można w najnowszej wersji aplikacji, która jest dostępna do zainstalowania na urządzeniach mobilnych z systemem Android i iOS.

Użytkownik musi jednak korzystać jednocześnie z Google Pay lub Apple Pay, a dodatkowo posiadać kartę debetową lub kredytową połączoną z kontem w Google Wallet lub Apple Wallet. Dziwnym jest więc, że zdecydowano się na nadanie całej usłudze osobnej nazwy, tak jakby była niezależnym systemem, choć jedynym jej zadaniem jest przenoszenie klienta do płatności wymagającej użycia istniejących już metod od Google lub Apple.

Kalkulator punktów

Oprócz powyższego, najnowsza aktualizacja apki mobilnej wprowadziła kalkulator, dzięki któremu klienci będą mogli w prosty sposób obliczyć ile punktów będzie im się należeć po danych zakupach.

Aby skorzystać z kalkulatora wystarczy wpisać wartość zakupów i podać sklep, w którym są one dokonywane. Funkcja pozwoli również sprawdzić liczbę dodatkowych punktów przyznanych za użycie wybranego kuponu.

Kalkulator dostępny jest dla każdego użytkownika aplikacji, bez względu na typ jego urządzenia czy system, na którym ono działa.

Rekord użytkowników aplikacji Payback

Payback to zdecydowanie najpopularniejszy w Polsce program bonusowy, który pozwala swoim użytkownikom na zbieranie punktów w zamian za zakupy w wybranych sklepach. Do zbierania punktów wykorzystać można plastikową kartę lub aplikację. Następnie da się je wymienić na różne kupony, nagrody, tudzież przekazać ich równowartość na cele charytatywne.

Jak donosi Fintek, nowe funkcje w aplikacji mają zwiększyć i tak już ogromną liczbę jej użytkowników. W lipcu tego roku padł rekord – wyniosła ona ponad milion!