Od 1 września wielka zmiana w szkołach. Prezydent podjął decyzję

Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy Prawo oświatowe. Zakaz telefonów w szkołach wejdzie w życie jeszcze w tym roku.

Zakaz telefonów w polskich szkołach

Na temat wprowadzenia zakazu korzystania z telefonów w szkołach mówi się już od wielu lat. Warto podkreślić, że nie jest to pomysł kilku aktywistów, ale rozwiązanie popierane przez większość Polaków. Możliwe, że właśnie dlatego prace związane z tym zakazem zostały rozpoczęte i dość sprawnie udało się dojść do porozumienia różnych politycznych stron, a także podpisania kluczowych ustaw i nowelizacji.

Wcześniej już dowiedzieliśmy się, że zakaz korzystania z telefonów w polskich szkołach zacznie obowiązywać od 1 września 2026 roku. Natomiast na początku czerwca 2026 roku została przyjęta nowelizacja Prawa oświatowego, zakazująca używania telefonów komórkowych przez uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych.

Z przepisów wynika, że zakaz dotyczy lekcji, przerw, a także zajęć edukacyjnych prowadzonych poza szkołą. Wyjątkiem mają być wycieczki szkolne. Ponadto zakaz nie obejmuje sytuacji związanych ze zdrowiem (np. aplikacja mobilna służąca do monitorowania stanu zdrowia), bezpieczeństwem i lekcji, gdy nauczyciel zdecyduje, że korzystanie z telefonu jest pomocne dla procesu dydaktycznego lub wychowawczo-opiekuńczego.

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Co więcej, zakazane będzie wnoszenie i korzystanie z telefonów przez dzieci w trakcie ich przebywania na terenie przedszkola i szkoły z oddziałem przedszkolnym. Dotyczy to też szkół z innymi formami wychowania przedszkolnego.

Prezydent podjął ważną decyzję

Nowelizacja ustawy Prawo oświatowe, która zakazuje korzystania z telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach, została podpisana przez Prezydenta RP Karola Nawrockiego. Natomiast zakaz – jak już wcześniej wspomniałem – będzie obowiązywał od 1 września 2026 roku.

Nie brakuje głosów, że jest to świetna decyzja, która powinna pozytywnie wpłynąć na najmłodszych Polaków. Szczególnie, że coraz więcej osób zwraca uwagę na problem uzależnienia od telefonu, co może mieć tragiczny wpływ na jakość życia i rozwój dzieci. Przede wszystkim nadużywanie mediów społecznościowych wiąże się z pogorszeniem samopoczucia oraz zwiększoną częstotliwością występowania stanów depresyjnych i lękowych.