Disney+ za półdarmo. Kod zdobędziesz w nieoczekiwanym miejscu

Wczoraj, 28 lipca 2026 roku, zakończyła się ostatnia promocja na subskrypcję Disney+, dzięki której można było zyskać duży rabat. Już za kilka dni będzie jednak można zdobyć kod rabatowy, zapewniający 3 miesiące dostępu do tego serwisu za 0 złotych.

Kod na Disney+ za 0 złotych na 3 miesiące z aplikacji McDonald’s

Niedawno w aplikacji McDonald’s pojawiła się nowa zakładka o nazwie Dropy. Do tej pory można dawała ona przede wszystkim możliwość zamówienia dostępnej przez krótki czas, ekskluzywnej kanapki (samej lub w zestawie). Od 3 sierpnia 2026 roku będzie jednak można w niej odebrać kod, uprawniający do korzystania z serwisu Disney+ za 0 złotych przez 3 miesiące.

Nie do końca jednak za darmo, ponieważ odebranie będzie „kosztowało” 1000 punktów, zgromadzonych w programie MojeM, który McDonald’s oferuje od lutego 2022 roku. Za każdą wydaną złotówkę przyznawane jest 10 punktów, co oznacza, że trzeba wcześniej wydać 100 złotych, aby uzbierać 1000 punktów, potrzebne do odebrania kodu do Disney+.

Od 3 sierpnia 2026 roku w aplikacji McDonald’s będzie można zdobyć kod na dostęp do Disney+ za 0 złotych przez 3 miesiące (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Kod na 3 miesiące Disney+ za 0 złotych nie jest dla każdego

Trzeba też pamiętać, że kod mogą wykorzystać wyłącznie nowi oraz powracający użytkownicy. Należy go wpisać na stronie pod adresem disneyplus.com/redeem do 22 września 2026 roku. Wymagane może być również dodanie metody płatności, aby po zakończeniu darmowego okresu serwis mógł zacząć pobierać standardową opłatę, jeżeli subskrybent wcześniej nie anuluje subskrypcji.

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Kod uprawnia do korzystania przez 3 miesiące za 0 złotych z planu Standard, który zapewnia możliwość oglądania wideo w jakości 1080p Full HD na maksymalnie dwóch urządzeniach równocześnie. Pozwala też pobierać treści w celu obejrzenia później offline.

Liczba kodów w puli jest ograniczona do 500 tysięcy, więc kto pierwszy, ten lepszy. Będą one dostępne do 23 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania zapasów – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Informacje dotyczące Nagród w Dropie Subskrypcja Disney+ (PDF)

Regulamin Programu Dropów (PDF)