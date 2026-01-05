Patrzę i nie wierzę. Powstała „zabójcza” gra na składane smartfony

Niejedna osoba rozwaliła telefon, laptop, monitor czy kontroler przez porażkę w grze. Ta gra również może doprowadzić do uszkodzenia – konkretniej składanego smartfona. Chyba lepiej w nią nie grać – po co kusić los?

„Zabójcza” gra na składane smartfony

Składane smartfony, choć coraz wytrzymalsze, wciąż są znacznie bardziej podatne na uszkodzenia niż klasyczne smartfony o mocniejszej, jednobryłowej budowie – wystarczy spojrzeć na test wytrzymałości Galaxy Z TriFold, który zakończył się (delikatnie mówiąc) niepomyślnie dla tego urządzenia.

W przeszłości firma Samsung Display pochwaliła się, że ekran w Galaxy Z Fold 7 jest w stanie przetrwać nawet pół miliona zgięć, aczkolwiek w „określonych warunkach”. Granie w tę grę z pewnością jednak nie zalicza się do takich. Wystawia ona bowiem zarówno wyświetlacz, jak i cały składany smartfon na wymagającą próbę, którą może oblać.

Użytkowniczka o nazwie Rebane pochwaliła się na platformie X, że stworzyła grę o nazwie Foldy Bird, która jest inspirowana kultową grą o nazwie Flappy Bird. A właściwie jest jej kopią 1:1, tylko przeznaczoną wyłącznie na składane smartfony – nie zadziała na nieskładanych konstrukcjach, więc nie próbujcie jej uruchomić na niefoldach.

Gra Foldy Bird jest dostępna w przeglądarce. Jej zasad chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, ale pro forma to zrobię – należy tak manewrować ptakiem, żeby przeleciał przez otwory między dwoma rurami, które są na różnych wysokościach. W „klasycznej wersji” ptaszek wznosił się po dotknięciu palcem w ekran, natomiast w grze Foldy Bird trzeba w tym celu rozkładać połówki smartfona.

i made a flappy bird clone that uses your folding phone as the controller pic.twitter.com/e0HHnLcx7T — Rebane (@rebane2001) January 2, 2026

Zdecydowanie nie jest to coś, co powinno robić się ze składanym smartfonem, mimo że – jak udowodniła Rebane – można. Może to bowiem spowodować uszkodzenie mechaniczne urządzenia, którego producent zapewne nie naprawi w ramach gwarancji czy rękojmi. Należy to zatem traktować wyłącznie jako ciekawostkę.

Foldy Bird przypomina o smutnej historii gry Flappy Bird

Gra Flappy Bird została udostępniona w maju 2013 roku i bardzo szybko stała się ogromnie popularna. Spowodowała jednak nieoczekiwane skutki – w tym uzależnienie – dlatego jej twórca zdecydował się ją wycofać już w 2014 roku.

Po dekadzie, w 2024 roku, pojawiła się informacja, że gra Flappy Bird powróci w 2025 roku na smartfony z Androidem i iOS, a wcześniej zostanie udostępniona na komputery – za sprawą Flappy Bird Foundation, a nie oryginalnego twórcy z Wietnamu. Zanim to jednak się stało, pojawiły się niepokojące sygnały, że gra Flappy Bird ma ukryte drugie dno.

Pomimo zapowiedzi, Flappy Bird Foundation nadal nie udostępniła gry Flappy Bird w sklepach Google Play i Apple App Store (na Androidzie można skorzystać z „pośrednika” – Epic Games Store), lecz z obu da się pobrać klony tej kultowej produkcji. Warto jednak uważać, ponieważ w przeszłości udostępniona została gra Flappy Bird mająca zawierać wirusa – trojana.