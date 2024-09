Flappy Bird powraca po dekadzie i znowu będzie uzależniać graczy

Kojarzycie tę świetną, ale jednocześnie niezwykle irytującą produkcję, zwaną Flappy Bird? Jeżeli tak, to zapewne dekadę temu byliście uzależnieni od tej gry. Teraz ona powróci pod szyldem Flappy Bird Foundation. Co wiemy o tym tytule i kiedy będzie można znowu zagrać?

Jesień będzie stała pod znakiem Flappy Bird

Flappy Bird, darmowa gra zręcznościowa wydana 24 maja 2013 roku, to tytuł, który zna chyba każdy. A przynajmniej większość z Was. To właśnie ponad dekadę temu produkcja Gears Studios podbiła serca dziesiątek milionów graczy z całego świata, dominując listy najchętniej pobieranych aplikacji na Androidzie. To gra, w którą grało się na przerwach w szkole lub tych nudniejszych lekcjach… ;)

To również gra niesamowicie uzależniająca, o czym swego czasu powiedział Dong Nguyen, który stał za stworzeniem tego tytułu. Wietnamczyk w 2014 roku, gdy zdecydował się na usunięcie swojego dzieła z rynku, powiedział, że Flappy Bird zostało stworzone do grania przez kilka minut, gdy jest się zrelaksowanym. Zmieniło się za to w uzależniający produkt. Jest w tym trochę prawdy, ale jednocześnie Flappy Bird zapewniało po prostu sporo świetnej zabawy!

Teraz dzięki Flappy Bird Foundation będziemy mogli wrócić do tego, ponieważ oddani fani nabyli prawa do tego hitu i wydadzą go na nowo. Na smartfony z systemem Android oraz iOS powróci w 2025 roku (jako natywna aplikacja, co jest dobrą wiadomością). Warto jednak podkreślić, że jeszcze w tym roku będziemy mogli zagrać na komputerach stacjonarnych. Nowy wydawca ma zamiar udostępnić grę na PC i laptopy jesienią 2024 roku.

Jak rozwijane będzie Flappy Bird?

Fundacja Flappy Bird zapowiedziała, że ma plany dotyczące rozwijania tego tytułu. Widać to m.in. w zwiastunie, który możecie obejrzeć wyżej. Wygląda na to, że pójdzie w klasycznym dla obecnych czasów kierunku rozwoju. Mam tutaj na myśli dodanie nowych trybów rozgrywki, postaci, postępów (być może sezonowych), a także wyzwań dla graczy. Niewykluczone, że twórcy pójdą nawet o krok dalej i przygotują również szereg trofeów, które można będzie kolekcjonować.

Na ten moment nie wiemy, czy gra będzie całkowicie free-to-play, ale jeżeli ma powtórzyć sukces sprzed dekady, to tak musi być. Nie znamy też dokładnej daty jej wydania, ale wygląda na to, że w ciągu najbliższych tygodni poznamy więcej szczegółów.