Zabójca flagowców powróci? Tego się nie spodziewaliśmy

Rynkiem urządzeń mobilnych rządzą określone prawa, które trzeba zaakceptować. Jeden z producentów podobno jednak zamierza wyłamać się ze schematu. I to jest bardzo dobra wiadomość dla klientów.

Cena OnePlus 15 może zaskoczyć

Kiedy OnePlus 13 zadebiutował w Polsce 7 stycznia 2025 roku, kosztował od 4799 złotych za wersję z 12 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci do 5299 złotych za konfigurację z 16 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej. W ramach oferty premierowej można było odebrać 400 złotych po zakupie tego smartfona.

OnePlus 15 może być jednak tańszy. Według przecieków jego cena w Chinach ma zaczynać się od 3999 juanów, czyli będzie o 500 juanów niższa niż cena bezpośredniego poprzednika. W Wielkiej Brytanii również mamy mieć do czynienia podobną sytuacją – producent ma życzyć sobie 949 funtów zamiast 999 GBP.

Skoro producent obniży ceny na dwóch rynkach, można oczekiwać, że zrobi to też w innych krajach, w tym w Polsce. I nawet jeśli nie będzie to duża obniżka, to nawet 200 złotych mniej do wydania z pewnością ucieszyłoby klientów. Szczególnie że smartfon OnePlus 15 zapowiada się bardzo atrakcyjnie.

Warto będzie kupić smartfon OnePlus 15 (a przynajmniej to rozważyć)

Specyfikacja nowego flagowca marki nie powinna skłonić nikogo do narzekania, ponieważ na jego pokładzie znajdą się najlepsze, dostępnie obecnie podzespoły – procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 oraz kości RAM LPDDR5X i UFS 4.1.

OnePlus 15 (źródło: OnePlus | Weibo)

Imponująca będzie też pojemność akumulatora, wynosząca 7300 mAh, który użytkownicy naładują przewodowo z mocą 120 W i indukcyjnie z mocą 50 W. Obiecująco zapowiada się również wyświetlacz, cechujący się przekątną 6,78 cala, rozdzielczością 1,5K, obsługą technologii Dolby Vision, HDR10+ i HDR Vivid oraz funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością od 1 do 165 Hz i ściemnianiem PWM 2160 Hz.

Ponadto smartfon OnePlus 15 zaoferuje trzy 50 Mpix aparaty na tyle (szerokokątny, ultraszerokokątny i teleobiektyw z 3,5x zoomem optycznym), ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych pod ekranem, moduł NFC, emiter podczerwieni, głośniki stereo i złącze USB-C (USB 3.2 Gen 1). Wiadomo też, że jego obudowa ma spełniać kryteria klas IP66, IP68 i IP69.

Oficjalna premiera OnePlus 15 (w Chinach) zaplanowana jest na 27 października 2025 roku (start konferencji o godzinie 13:00 czasu polskiego).