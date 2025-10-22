Przyszłość TVN pod znakiem zapytania

U właściciela TVN-u sporo się dzieje, a przyszłość jednej z największych w Polsce stacji informacyjnej stoi pod znakiem zapytania. Warner Bros. Discovery ma wiele możliwości.

TVN może zostać sprzedany… albo nie

Już we wrześniu 2025 roku wspominaliśmy, że gigant medialny Warner Bros. Discovery, będący m.in. właścicielem HBO Max oraz TVN, może przejść w ręce innego dużego przedsiębiorstwa, np. platformy Netflix. Jeden z innych potencjalnych nabywców – Paramount Skydance – złożył już ofertę, jednak ta została odrzucona. Jednocześnie zarząd WBD opublikował oficjalne ogłoszenie, w którym informuje, iż rozpoczyna przegląd potencjalnych alternatyw.

Według prezesa Warner Bros. Discovery decyzja ta jest wynikiem wykazanego zainteresowania od wielu stron. Dlatego też przedsiębiorstwo rozpoczęło kompleksowy przegląd alternatyw strategicznych, których celem ma być określenie najlepszej drogi do wykorzystania posiadanych aktywów. Poza Paramount spółką zainteresowali się także Netflix oraz Comcast. Co ciekawe, według danych przedstawionych przez CNBC, informacja opublikowana przez WBD na tyle rozgrzała inwestorów, że wycena walorów firmy w handlu porannym wzrosła o ponad 10%.

Żaden konkretny harmonogram realizowanego przeglądu alternatyw przez właściciela TVN-u nie został przedstawiony. Co więcej, spółka zaznacza, iż nie ma gwarancji, że proces ten doprowadzi do jakiejkolwiek transakcji czy innego rezultatu. Firma nie ma też w planach publikowania kolejnych komunikatów, chyba że dojdzie do zatwierdzenia konkretnej transakcji lub zarząd uzna to za konieczne.

Podział Warner Bros. Discovery nie został odwołany

W czerwcu 2025 roku Warner Bros. Discovery wspominał o podziale spółki na dwie odrębne jednostki – „Streaming & Studios” oraz „Global Networks”. W ostatnim oświadczeniu WBD zaznacza, że ta decyzja nie została odwołana, a firma nadal pracuje nad dokonaniem podziału, przy czym na jednostki „Warner Bros” oraz „Discovery Global”. Według planu ten rozłam miałby nastąpić do połowy 2026 roku.

Co ważne, wydzielona spółka „Warner Bros” miałaby skoncentrować się na posiadanych platformach streamingowych, w tym HBO Max, oraz produkcji filmowej. Druga natomiast o nazwie „Discovery Global” trudniłaby się zarządzaniem kanałami telewizyjnymi, a więc m.in. polskim TVN-em.

Jednocześnie właściciel TVN-u twierdzi, że ewentualna transakcja sprzedaży może obejmować całą spółkę lub jej wybraną część, zgodnie z ustalonym wcześniej podziałem. Powodem tego procesu jest chęć wzmocnienia kultowych marek i skupienie się na skutecznej konkurencji.