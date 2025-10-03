Ustawiłbym się w kolejce po ten smartfon. On nie ma słabych stron

To zdecydowanie może być idealny smartfon dla wielu osób, które mają wygórowane wymagania i nie lubią zgadzać się na kompromisy. Jego specyfikacja techniczna zapowiada się bowiem rewelacyjnie.

Smartfon OnePlus 15 może być Twoim ideałem

OnePlus zawsze wysoko ustawia poprzeczkę i ani myśli jej obniżać. Dowodem na to będzie smartfon OnePlus 15, którego specyfikacja nie jest już żadną tajemnicą. Co prawda producent od dawna nie używa określenia „zabójca flagowców”, ale zdecydowanie będzie on bardzo mocnym konkurentem na rynku.

OnePlus 15 (źródło: OnePlus | Weibo)

Smartfon OnePlus 15 zostanie bowiem wyposażony w topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 oraz kości RAM LPDDR5X (od 12 do 16 GB) i UFS 4.1 (od 256 GB do 1 TB). Naturalnie nie należy spodziewać się obsługi kart microSD, które w tym segmencie są gatunkiem prawie wymarłym.

Następca OnePlus 13 i potomek OnePlus 13R zachwyci również wyświetlaczem, ponieważ zaoferuje 6,78-calowy panel BOE X3 2.5D o rozdzielczości 1,5K z obsługą technologii Dolby Vision, HDR10+ i HDR Vivid oraz funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością od 1 do aż 165 Hz. Nie zabraknie też ściemniania PWM 2160 Hz. Maksymalna jasność globalna ma zaś sięgać 1800 nitów (ręcznie ustawiana z kolei 1000 nitów).

OnePlus 15 (źródło: OnePlus | Weibo)

Jak na flagowca przystało, smartfon OnePlus 15 otrzyma też porządny zestaw aparatów na tyle:

szerokokątny 50 Mpix z sensorem Sony LYT-700, przysłoną f/1.8, ekwiwalentem ogniskowej 24 mm i optyczną stabilizacją obrazu,

ultraszerokokątny 50 Mpix z matrycą Samsung Isocell JN5, przysłoną f/2.0 i ekwiwalentem ogniskowej 15 mm (0,6x),

teleobiektyw 50 Mpix z sensorem Samsung Isocell JN5, przysłoną f/2.8, ekwiwalentem ogniskowej 85 mm, OIS i 3,5x zoomem optycznym.

Mocną strona tego modelu będzie również akumulator o pojemności 7300 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 120 W i indukcyjnego o mocy 50 W, a także odporność IP66, IP68 i IP69.

OnePlus 15 (źródło: OnePlus | Weibo)

Ponadto smartfon OnePlus 15 zaoferuje ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych, moduł NFC, emiter podczerwieni, ultraliniowe głośniki stereo i złącze USB-C (USB 3.2 Gen 1 do 5 Gb/s).

Kiedy premiera OnePlus 15? Pojawiła się data

W sprzedaży mają być dostępne trzy wersje kolorystyczne: tytanowa, czarna i fioletowa, a także pięć konfiguracji pamięciowych:

12/256 GB,

12/512 GB,

16/256 GB,

16/512 GB,

16 GB/1 TB.

Producent nie ogłosił jeszcze daty premiery, aczkolwiek nieoficjalne doniesienia mówią, że smartfon OnePlus 15 zostanie oficjalnie wprowadzony na globalny rynek 13 listopada 2025 roku.