Legendarny producent obuwia staje do walki z Samsungiem

Jeden z legendarnych producentów obuwia i odzieży sportowej wprowadził na rynek kolejny inteligentny sprzęt. Urządzenie może stać się ciekawą konkurencją dla pierścienia Samsunga.

Samsung Galaxy Ring ma kolejnego konkurenta

Legendarny producent obuwia i odzieży sportowej ponownie próbuje swoich sił w dziedzinie inteligentnej elektroniki typu wearable. W kwietniu 2025 roku Reebok zaprezentował własne inteligentne okulary z funkcjami opartymi na sztucznej inteligencji. Teraz do portfolio tej znanej marki dołącza inteligentny pierścień, stając się ciekawą konkurencją m.in. dla Samsunga Galaxy Ring.

Reebok Smart Ring powstał przy współpracy z australijską firmą F45 Training, tworzącą jedną z szybko rozwijających się społeczności fitness. Nowy sprzęt zajmie się śledzeniem treningu i regeneracji organizmu użytkownika po wysiłku oraz monitorowaniem codziennego samopoczucia.

Co potrafi inteligentny pierścień Reebok Smart Ring?

Inteligentny pierścień został wykonany z tytanu. Producent twierdzi, że sprzęt jest elegancki, subtelny i zaprojektowany z myślą o wydajności. Dzięki licznym czujnikom może mierzyć parametry, takie jak tętno, a także określać jakość snu, aktywność czy regenerację. Wszystkie dane biometryczne są analizowane i szacowane w jeden wynik One Score oraz gromadzone w aplikacji Reebok Fitness.

Smart Ring wyposażono w akumulator litowo-jonowy o pojemności od 12 do 16,5 mAh (w zależności od rozmiaru pierścienia). Producent deklaruje, że urządzenie ma działać od 5 do 7 dni, a więc podobnie do inteligentnego pierścienia Luna 2.0, zaprezentowanego w Berlinie we wrześniu 2025 roku. Produkt marki Reebok ma ładować się mniej niż 2 godziny.

Warto wspomnieć, że cechuje się ponadto wodoodpornością 5 ATM i łączy się z aplikacją na urządzenia mobilne przez Bluetooth 5.1.

Reebok Smart Ring – cena i dostępność

Inteligentny pierścień Reebok dostępny jest w rozmiar od 6 do 14 w trzech kolorach – matowa czerń, błyszczące złoto i matowe srebro.

Reebok Smart Ring (źródło: Reebok)

Cena Reebok Smart Ring została ustalona na 249 dolarów (równowartość ~910 złotych). Sprzęt póki co oferowany jest wyłącznie w USA. Warto wspomnieć, że zamawiający mogą wpierw zaopatrzyć się w zestaw do mierzenia – podobnie jak robi to Samsung. Reebok zaleca noszenie takiego „sprzętu testowego” przez 24 godziny, aby upewnić się, że właściwe urządzenie będzie dobrze dopasowane i jednocześnie nie uciska.