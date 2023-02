Aplikacja Biedronki jest już na smartfonie co piątego Polaka

Biedronka to jedna z ulubionych sieci sklepów mieszkańców Polski, zatem nie dziwne, że jej nowa aplikacja, udostępniona w maju 2022 roku, z miejsca stała się hitem. Dziś korzysta z niej już co piąty Polak. Przy okazji sieć podała garść ciekawych danych na jej temat.

Ile osób korzysta z aplikacji Biedronka?

Nowa aplikacja Biedronki została udostępniona 30 maja 2022 roku i przez kilka miesięcy funkcjonowała obok programu o nazwie Twoja Biedronka, który zapewniał znacznie mniejszą funkcjonalność. Ostatecznie w lipcu 2022 roku ją porzucono i nie jest ona już dostępna do pobrania. W tym samym czasie zdecydowano się na usunięcie wszystkich kont i uniemożliwienie zakładania nowych w serwisie biedronka.pl. Dziś do swojego konta można zalogować się na stronie konto.biedronka.pl.

Ireneusz Tatara, starszy menedżer ds. analiz biznesowych w sieci Biedronka, poinformował, że z aplikacji mobilnej Biedronki korzysta już około 7 mln klientów sieci. Oznacza to, że robi to już średnio co piąty mieszkaniec Polski. To niebywały sukces, na który złożyło się wiele czynników, przede wszystkim intensywna promocja i rozbudowana funkcjonalność – szczególnie kuszące dla klientów mogą być spersonalizowane, ekskluzywne oferty, generowane m.in. za pomocą shakeomatu. Od niedawna użytkownicy aplikacji mogą szejkować oferty aż dwa razy dziennie (drugą po dwóch godzinach po odsłonięciu pierwszej) – nowość tę wspiera kampania reklamowa w mediach.

Jeśli widzieliście ten spot lub właśnie po raz pierwszy go obejrzeliście, powinniście zwrócić uwagę, że w 25. sekundzie padają słowa już sześć milionów osób używa aplikacji Biedronka – dane te szybko się zdezaktualizowały, ponieważ dziś dowiedzieliśmy się, że robi to blisko 7 mln klientów. Swoją drogą piosenka z tego wideo wbija się tak samo mocno w pamięć jak legendarna reklama Shopee, wykorzystująca melodię Baby Shark.

Ogólnie liczba użytkowników karty Moja Biedronka przekracza 16 mln, ale tylko prawie 7 mln korzysta z aplikacji na urządzenia mobilne, czyli ~43%. Program można pobrać na Androida ze Sklepu Play i na iPhone’y z App Store.

Ile zaoszczędzili klienci dzięki aplikacji Biedronki?

Aplikacja Biedronki nazwana jest „Twoim zniżkomatem”, ponieważ jej głównym celem jest właśnie zapewnienie dodatkowych oszczędności podczas zakupów. Sieć poinformowała dziś, że do tej pory za pomocą shakeomatu i ofert „Tylko dla Ciebie” oferowała każdego tygodnia produkty tańsze o około 91 mln zł w porównaniu z cenami regularnymi. Od dwóch tygodni, tj. od momentu wdrożenia drugiego shakeomatu, jest to już ponad 107 mld złotych.

źródło: Biedronka

Oczywiście wcale nie oznacza to, że właśnie tyle klienci zaoszczędzili – nie wszyscy wykorzystują każdą ofertę, ponieważ nie każda, choć teoretycznie spersonalizowana, odpowiada faktycznym potrzebom i oczekiwaniom klientów. Nie mówiąc już o tym, że wiele z nich się notorycznie powtarza, aczkolwiek zdarzają się też naprawdę atrakcyjne, jak vouchery na zakupy.