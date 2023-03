W wyszukiwarce Google pojawi się nowa „karuzela”. Do czego służy?

Wyszukiwarka Google co jakiś czas wprowadza nowe, bardziej lub mniej przydatne funkcje. Tym razem firma postawiła na rozwiązania, które mają pozwolić użytkownikom na łatwiejsze weryfikowanie informacji znalezionych dzięki wyszukiwarce. Do czego będzie służyć nowa „karuzela”?

Google pomoże Ci weryfikować informacje

Wyszukiwarka internetowa z pewnością jest miejscem, gdzie najczęściej szukamy opisów interesujących nas tematów. W dobie rosnącej liczby dezinformacji oraz natłoku doniesień w sieci, weryfikacja ich wiarygodności jest kluczowa. Google, jako jedna z największych wyszukiwarek, postanowiło ułatwić ten proces swoim użytkownikom.

Pierwszą z funkcji nie jest nowa, jednak Google zapewnia, że będzie teraz rozszerzać jej dostępność i wsparcie. Chodzi o „About this result” – dzięki niej, z poziomu wyników wyszukiwania, użytkownicy są w stanie zweryfikować źródło poprzez wyświetlenie podstawowych informacji o stronie. Może to być np. konkretne określenie, od kiedy witryna lub firma działa na rynku oraz kto jest jej właścicielem.

Do tej pory funkcja dostępna była jedynie w języku angielskim i działała w angielskiej wersji wyszukiwarki, jednak Google zapewnia, że niedługo ma być ona dostępna także w innych wersjach językowych.

Działanie funkcji „About this results” (źródło: blog Google)

Nową funkcją przedstawioną przez Google, jednak podobną w działaniu do tej opisanej powyżej, jest „About this page”. To narzędzie, które po wpisaniu adresu strony w wyszukiwarkę, wyświetla informacje dotyczące tej strony. W komunikacie możemy przeczytać, że dzięki nowej funkcji „będziesz mógł szybko zobaczyć, jak dana strona opisuje siebie, co inni w sieci powiedzieli o danej witrynie i jakie są jej ostatnie relacje. Na tej podstawie możesz ocenić, czy chcesz odwiedzić stronę i dowiedzieć się więcej”. Nowe narzędzie jest dostępne globalnie w języku angielskim.

Działanie funkcji „About this page” (źródło: blog Google)

Nowość to również poradniki, które będą przedstawiać użytkownikom, jak odróżnić prawdziwe informacje od dezinformacji. Będą one automatycznie wyświetlać się w sytuacji gdy „nie ma zbyt wielu informacji, które można by pokazać przy wyszukiwaniu, albo wyniki szybko się zmieniają”. Nowe narzędzie działa już w języku angielskim, jednak w najbliższym czasie ma ono zostać rozszerzone nowe języki, w tym niemiecki, francuski, włoski, hiszpański i japoński. Wygląda na to, że w Polsce będziemy musieli na tę funkcję jeszcze chwilę poczekać.

Nowa karuzela w wyszukiwarce. Po co to?

Ostatni z nowości nosi nazwę „Perspectives” i to właśnie ta funkcja wiąże się z tytułową „karuzelą”, która zostanie wyświetlona przez Google po wpisaniu frazy dotyczącej wydarzenia lub zjawiska, tuż pod najpopularniejszymi artykułami dotyczącymi tego tematu. W karuzeli mają znaleźć się spostrzeżenia i komentarze dziennikarzy oraz ekspertów na wyszukiwany temat. Firma podkreśla, że „równie ważne jak zrozumienie źródła, które widzisz w wyszukiwarce Google, jest odkrywanie różnych źródeł i perspektyw, które pomogą Ci lepiej zrozumieć daną wiadomość”.

Działania narzędzia Perspektywy (źródło: blog Google)

Ta karuzela zostanie wkrótce uruchomiona w języku angielskim w Stanach Zjednoczonych i będzie dostępna na komputerach stacjonarnych i urządzeniach mobilnych. Ponadto, wraz ze startem tej funkcji Google doda do wyszukiwarki także „About this author” – narzędzie, które pozwoli zweryfikować osobę, która zostanie wyświetlona w karuzeli Perspektyw.