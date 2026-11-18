Hasło powinno być unikatowe i trudne do odgadnięcia. Wiedzą to nawet dzieci. Wygląda jednak na to, że nadal wielu użytkowników sieci nie bierze tych słów na poważnie. Jeśli używasz któregoś z haseł, które wymieniam poniżej, lepiej natychmiast je zmień.
Oto najnowszy ranking haseł 2026 w Polsce i na świecie
Hasło to jedno z zabezpieczeń, które chroni każde z Twoich kont czy urządzeń. Nie powinno być więc zaskoczeniem, że ten ciąg znaków ma być unikatowy i niepowtarzalny, trudny do odgadnięcia, najlepiej złożony z losowych liter o różnej wielkości, cyfr i znaków specjalnych. Z jednej strony – niemal każdy użytkownik internetu to wie, z drugiej natomiast wygląda na to, że wielu Polaków ma tę informację za nic, a to nic innego jak otwarcie furtki dla hakerów.
NordPass rokrocznie przeprowadza badanie pt. 200 najpopularniejszych haseł. Dzięki temu wiemy np., że w 2025 roku wśród polskich internautów królowało hasło admin, a drugie miejsce zajęło 123456. Firma opublikowała właśnie nowy ranking za bieżący rok.
Na pierwszym miejscu w rankingu haseł w Polsce za 2026 rok znalazło się hasło 1asdasd1. Trzeba przyznać, że wygląda na trudne… dopóki nie spojrzysz na tradycyjną klawiaturę QWERTY. Z kolei na drugim miejscu znalazło się admin (czyli zeszłoroczny „król” haseł), a trzecie miejsce należy do Kaliber44.
Wśród najpopularniejszych haseł w Polsce znalazły się także:
- 123456,
- 12345678,
- zaq12wsx,
- Wisla1906,
- 123456789,
- password,
- 1234,
- Super2001,
- haslo123,
- qwerty123,
- 123123,
- 1234567890,
- Kocham12,
- 12345,
- qwerty,
- qwerty1,
- 1q2w3e4r.
Raczej nie można określić jakiegokolwiek z powyższych haseł jako kreatywne, zawierające losowy ciąg znaków i trudne do odgadnięcia. Jeśli korzystasz z któregoś z nich, lepiej się nie przyznawaj, a po prostu je zmień.
Zaznaczę jednak, że nie tylko w Polsce tworzone hasła nie są bezpieczne. Najpopularniejszym hasłem w 2026 roku w skali globalnej było 123456. W ramach ciekawostki dodam, że w tym roku na terenie Danii doszło do ataku hakerskiego na Centralny Rejestr Ludności, podczas którego wyciekły imiona, adresy i numery CPR (osobiste identyfikatory każdego obywatela Danii) należące do 8,8 miliona osób. Haker nie musiał się szczególnie wysilać, bo hasło do systemu brzmiało 123456.
Na drugim miejscu najpopularniejszych haseł w 2026 roku w skali globalnej znalazł się admin, natomiast trzecie zajęło hasło 12345678. Jak podkreśla NordPass, pierwsza czwórka nie zmieniła się od zeszłego roku. Co ciekawe, badacze wykryli również problematyczne hasła w routerach, które uznawane są jako domyślne. Jest to m.in. ALC#FGU i adminHW. Oznacza to, że routery i sprzęty podłączone do sieci mogą „stać” przed cyberprzestępcami otworem.
Jak zadbać o to, by hasło było bezpieczne?
Aby ustawić bezpieczne hasło warto pamiętać o kilku prostych zasadach:
- hasło powinno być silne, losowe lub zawierać frazę o długości minimum 14 znaków i być złożone z kombinacji liter, cyfr oraz znaków specjalnych,
- nie powtarzaj tych samych (nawet unikatowych) haseł w kilku miejscach,
- regularnie sprawdzaj swoje hasła i zastępuj stare lub powtarzające się,
- skorzystaj z menedżera haseł, który wspomoże Cię w generowaniu, przechowywaniu oraz zarządzaniu hasłami,
- skorzystaj z uwierzytelniania dwuskładnikowego – to dodatkowa ochrona, gdy Twoje hasło wycieknie.