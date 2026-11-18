Hasło powinno być unikatowe i trudne do odgadnięcia. Wiedzą to nawet dzieci. Wygląda jednak na to, że nadal wielu użytkowników sieci nie bierze tych słów na poważnie. Jeśli używasz któregoś z haseł, które wymieniam poniżej, lepiej natychmiast je zmień.

Oto najnowszy ranking haseł 2026 w Polsce i na świecie

Hasło to jedno z zabezpieczeń, które chroni każde z Twoich kont czy urządzeń. Nie powinno być więc zaskoczeniem, że ten ciąg znaków ma być unikatowy i niepowtarzalny, trudny do odgadnięcia, najlepiej złożony z losowych liter o różnej wielkości, cyfr i znaków specjalnych. Z jednej strony – niemal każdy użytkownik internetu to wie, z drugiej natomiast wygląda na to, że wielu Polaków ma tę informację za nic, a to nic innego jak otwarcie furtki dla hakerów.

NordPass rokrocznie przeprowadza badanie pt. 200 najpopularniejszych haseł. Dzięki temu wiemy np., że w 2025 roku wśród polskich internautów królowało hasło admin, a drugie miejsce zajęło 123456. Firma opublikowała właśnie nowy ranking za bieżący rok.

Na pierwszym miejscu w rankingu haseł w Polsce za 2026 rok znalazło się hasło 1asdasd1. Trzeba przyznać, że wygląda na trudne… dopóki nie spojrzysz na tradycyjną klawiaturę QWERTY. Z kolei na drugim miejscu znalazło się admin (czyli zeszłoroczny „król” haseł), a trzecie miejsce należy do Kaliber44.

Wśród najpopularniejszych haseł w Polsce znalazły się także:

123456,

12345678,

zaq12wsx,

Wisla1906,

123456789,

password,

1234,

Super2001,

haslo123,

qwerty123,

123123,

1234567890,

Kocham12,

12345,

qwerty,

qwerty1,

1q2w3e4r.

Raczej nie można określić jakiegokolwiek z powyższych haseł jako kreatywne, zawierające losowy ciąg znaków i trudne do odgadnięcia. Jeśli korzystasz z któregoś z nich, lepiej się nie przyznawaj, a po prostu je zmień.

Zaznaczę jednak, że nie tylko w Polsce tworzone hasła nie są bezpieczne. Najpopularniejszym hasłem w 2026 roku w skali globalnej było 123456. W ramach ciekawostki dodam, że w tym roku na terenie Danii doszło do ataku hakerskiego na Centralny Rejestr Ludności, podczas którego wyciekły imiona, adresy i numery CPR (osobiste identyfikatory każdego obywatela Danii) należące do 8,8 miliona osób. Haker nie musiał się szczególnie wysilać, bo hasło do systemu brzmiało 123456.

Na drugim miejscu najpopularniejszych haseł w 2026 roku w skali globalnej znalazł się admin, natomiast trzecie zajęło hasło 12345678. Jak podkreśla NordPass, pierwsza czwórka nie zmieniła się od zeszłego roku. Co ciekawe, badacze wykryli również problematyczne hasła w routerach, które uznawane są jako domyślne. Jest to m.in. ALC#FGU i adminHW. Oznacza to, że routery i sprzęty podłączone do sieci mogą „stać” przed cyberprzestępcami otworem.

Jak zadbać o to, by hasło było bezpieczne?

Aby ustawić bezpieczne hasło warto pamiętać o kilku prostych zasadach: