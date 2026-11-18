Panie i panowie, przed nami debiut najbardziej wyczekiwanej gry wideo ostatnich lat. Choć recenzenci prześcigają się w zachwytach, nie wszyscy gracze mają powody do radości.

Grand Theft Auto VI z niemal idealną średnią ocen

Po ponad trzynastu latach oczekiwania od premiery „piątki”, kolejna odsłona kultowej serii Rockstar Games wreszcie trafia w ręce graczy. W Polsce na oficjalny start musimy poczekać co prawda do północy (gra odblokuje się 19 listopada o godzinie 00:00), ale mieszkańcy Nowej Zelandii już od południa naszego czasu zwiedzają stan Leonida.

Do Nowozelandczyków dołączają jednak gracze z całego świata poprzez „trick” ze zmianą strefy czasowej na swojej konsoli – a przynajmniej robią tak niektórzy posiadacze Xboksów, gdzie taki sposób na drobne „oszukanie” godziny premiery działa.

Wraz ze startem gry w pierwszych strefach czasowych do sieci trafiły też premierowe recenzje. Patrząc na pierwsze oceny, trudno mówić o jakimkolwiek zaskoczeniu – w serwisie Metacritic Grand Theft Auto VI może pochwalić się zawrotną średnią 99 punktów, wyciągniętą z ponad 150 recenzji.

Branżowe media są niemal jednomyślne i wprost piszą o najlepszej grze dekady, chwaląc niespotykaną dotąd skalę, żyjący świat oraz świetnie napisaną historię. Aktualnie to najlepiej oceniana gra Rockstar Games.

Dla przypomnienia: GTA V i Red Dead Redemption II uzbierały po 97 punktów, a GTA IV aż 98 punktów – czwarta odsłona serii była jak do tej pory liderem w dorobku Rockstara, ale po dzisiejszej premierze raczej się to zmieni.

Niestabilne 30 FPS i brak wersji PC psują część zabawy

Zanim jednak otworzymy szampana, warto wspomnieć o dwóch rzeczach, które wyraźnie psują nastroje części graczy. Pierwszą z nich jest warstwa techniczna. Choć oprawa graficzna – według większości recenzentów i graczy – wręcz wgniata w fotel, to na konsolach aktualnej generacji produkcja działa w maksymalnie 30 klatkach na sekundę, które niestety nie zawsze są idealnie stabilne.

W bardziej wymagających scenach płynność potrafi zauważalnie chrupnąć, co w 2026 roku – nawet przy tak ogromnym rozmachu świata – po prostu boli. Szkoda, że nie pokuszono się chociażby o popularny ostatnio tryb 40 FPS, z którego sam często korzystam.

Najgorzej jest – jak mogliśmy się spodziewać – na Xboksie Series S, gdzie gra wygląda co prawda całkiem nieźle, ale cechuje się najniższą rozdzielczością i najbardziej niestabilną płynnością. Grać się jednak da, czego nie mogą powiedzieć gracze PC, których na ten moment przygoda w Vice City omija.

Rockstar Games nie podało jeszcze nawet przybliżonej daty premiery GTA VI na PC, choć insiderzy twierdzą, że fani grania na pecetach poczekają prawdopodobnie znacznie krócej, niż miało to miejsce w przypadku poprzednich gier tego studia. Mówi się o debiucie wersji komputerowej nawet w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Kiedy i na czym zagramy w GTA VI?

Na koniec przypominam: Grand Theft Auto VI debiutuje wyłącznie na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S już dziś, równo o północy. Posiadacze wersji „Pro” konsoli Sony mogą liczyć na jeszcze lepszą grafikę, choć wciąż tylko w 30 FPS.

Gra jest dostępna również w usłudze Xbox Cloud Gaming, ale wyłącznie na konsolach Microsoftu – niestety, na smartfonach czy PC nie zagramy w GTA VI nawet w „chmurze”. Ciekawostką jest natomiast to, że Grand Theft Auto VI uruchomimy na… leciwym Xbox One – właśnie dzięki Xbox Cloud Gaming. Jest to aktualnie w teorii najtańszy sposób na sprawdzenie najnowszej gry Rockstar Games.