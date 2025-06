Photoshop na Androida już dostępny. Na razie za darmo

Pełnoprawny Photoshop na Androida staje się faktem. Firma Adobe udostępniła testową wersję aplikacji do edycji grafiki, umożliwiając korzystanie z jej funkcji na wielu smartfonach i tabletach. Dzięki temu praca z obrazem na urządzeniach mobilnych wkracza w nową erę (i nie wydają się to przesadzone słowa).

Aplikacja Photoshop ląduje na smartfonach i tabletach z Androidem

Pod koniec lutego 2025 roku nareszcie doczekaliśmy się premiery aplikacji Photoshop na iPhone’ach. Teraz firma Adobe idzie za ciosem i udostępnia rozbudowany edytor grafiki także posiadaczom urządzeń z Androidem. Oznacza to, że z jego pokaźnych możliwości można już skorzystać praktycznie na każdym smartfonie i tablecie.

Wprawdzie od lat dostępna była mobilna aplikacja Photoshop Express, ale jej funkcjonalność była dość mocno ograniczona. Tymczasem pełnoprawny Photoshop na Androida oferuje sporą część tego, co możemy kojarzyć z komputerów. Obsługa warstw, korekcja miejscowa, automatyczne zaznaczanie, profesjonalne maskowanie czy rozbudowane narzędzia kompozycyjne – to tak, żeby nie wymieniać za dużo.

Aplikacja zawiera również wybrane zasoby Adobe Stock i współpracuje z innymi narzędziami Creative Cloud, takimi jak Lightroom, Fresco czy Express. Pozwala także skorzystać z pomocy generatywnej sztucznej inteligencji Firefly AI w celu usuwania niechcianych elementów z obrazu, korekty kompozycyjnej czy rozciągnięcia obrazu poza oryginalny kadr. Mowa o takich funkcjach jak Generative Fill czy Generative Expand.

Grafiki promujące aplikację Adobe Photoshop na Androida (źródło: Google Play)

Adobe udostępnia to wszystko za darmo. No, przynajmniej na razie

Aktualnie Photoshop na Androida jest dostępny w wersji beta. Możesz go pobrać ze sklepu Google Play na dowolne urządzenie z systemem Android w wersji 11 lub nowszej, wyposażone w nie mniej niż 6 GB pamięci operacyjnej (choć zalecane jest 8 GB RAM).

Póki co nawet te zaawansowane funkcje dostępne są za darmo, ale wiedz, że to się zmieni, gdy światło dzienne ujrzy pełna wersja aplikacji (co powinno nastąpić już w niedalekiej przyszłości). Obecne wydanie waży blisko 600 MB.