Przynieś butelki i puszki do Żabki. Teraz „zarobisz” znacznie więcej

Żabka wystartowała z nową ofertą. Teraz za zwrot butelki czy puszki w ramach nowego systemu kaucyjnego możesz zarobić jeszcze więcej. Musisz tylko pamiętać o jednej rzeczy.

Jak działa nowy system kaucyjny w Żabce?

Od 1 października 2025 roku w Polsce zaczął obowiązywać nowy system kaucyjny. W skrócie oznacza to, że kupujący mogą zwracać opakowania po napojach, takie jak:

butelki plastikowe PET o pojemności do 3 litrów,

puszki metalowe o pojemności do 1 litra,

butelki szklane o pojemności do 1,5 litra.

W system kaucyjny zaangażowane są wszystkie sklepy stacjonarne, a także internetowe platformy zakupowe, choć warto podkreślić, że nie każdy popularny sklepy – np. Biedronka – był w pełni gotowy na jego wdrożenie.

Żabka natomiast pochwaliła się, że już niemalże 12 tysięcy jej placówek w całej Polsce stało się częścią nowego systemu kaucyjnego. Na półkach można znaleźć towary ze specjalnym znaczkiem świadczącym o możliwości oddania opakowania w ramach kaucji. Klienci natomiast mogą zwracać już butelki i puszki do ponad 2,5 tysiąca maszyn oraz bezpośrednio do sprzedawcy. Co ważne, jak podkreśla sieć – do otrzymania kaucji nie jest konieczne okazywanie paragonu.

System kaucyjny w Żabce (źródło: Żabka)

Żabka teraz lepiej wynagrodzi Cię za zwrot butelek

Po przekazaniu opakowań w ramach nowego systemu kaucyjnego w sklepach Żabka generowany jest specjalny kod uprawniający do odebrania kaucji bądź obniżenia kosztu zakupów o określoną kwotę. Ponadto już od dwóch lat użytkownicy aplikacji Żappka za każdy zwrot opakowań mogli zdobywać 20 żappsów.

Teraz Żabka zwiększa pulę punktów ponad dwukrotnie – oddając opakowania w ramach kaucji można zdobyć aż 50 żappsów. Akcja ta obowiązuje od 5 listopada do 2 grudnia 2025 roku. Zebrane punkty można wymieniać m.in. na hot-dogi, kawę, przekąski, a nawet na rabaty za przejazdy taksówką. Warunkiem otrzymania punktów jest oczywiście zeskanowanie kodu QR z aplikacji Żabka przy kasie.

Jak wspomina Joanna Kasowska – Climate & Quality Protection Director w Żabka Polska – sieci handlowej Żabka zależy, aby każdy klient, niezależnie od tego, czy posiada opakowania ze znakiem kaucji, czy nie, mógł łatwo i wygodnie oddać je w najbliższej Żabce, blisko domu czy pracy.