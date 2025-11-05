Żabka, system kaucyjny, zwrot butelek, puszek, opakowań po napojach, butelki
System kaucyjny w Żabce (źródło: Żabka)
Promocje

Przynieś butelki i puszki do Żabki. Teraz „zarobisz” znacznie więcej

Natalia Kania-Kuc·
Strona główna
Promocje
Przynieś butelki i puszki do Żabki. Teraz „zarobisz” znacznie więcej

Żabka wystartowała z nową ofertą. Teraz za zwrot butelki czy puszki w ramach nowego systemu kaucyjnego możesz zarobić jeszcze więcej. Musisz tylko pamiętać o jednej rzeczy.

Jak działa nowy system kaucyjny w Żabce?

Od 1 października 2025 roku w Polsce zaczął obowiązywać nowy system kaucyjny. W skrócie oznacza to, że kupujący mogą zwracać opakowania po napojach, takie jak:

  • butelki plastikowe PET o pojemności do 3 litrów,
  • puszki metalowe o pojemności do 1 litra,
  • butelki szklane o pojemności do 1,5 litra.

W system kaucyjny zaangażowane są wszystkie sklepy stacjonarne, a także internetowe platformy zakupowe, choć warto podkreślić, że nie każdy popularny sklepy – np. Biedronka – był w pełni gotowy na jego wdrożenie.

Żabka natomiast pochwaliła się, że już niemalże 12 tysięcy jej placówek w całej Polsce stało się częścią nowego systemu kaucyjnego. Na półkach można znaleźć towary ze specjalnym znaczkiem świadczącym o możliwości oddania opakowania w ramach kaucji. Klienci natomiast mogą zwracać już butelki i puszki do ponad 2,5 tysiąca maszyn oraz bezpośrednio do sprzedawcy. Co ważne, jak podkreśla sieć – do otrzymania kaucji nie jest konieczne okazywanie paragonu.

Żabka, system kaucyjny, zwrot butelek, puszek, opakowań po napojach
Żabka, system kaucyjny, zwrot butelek, puszek, opakowań po napojach
Żabka, system kaucyjny, zwrot butelek, puszek, opakowań po napojach
System kaucyjny w Żabce (źródło: Żabka)

Żabka teraz lepiej wynagrodzi Cię za zwrot butelek

Po przekazaniu opakowań w ramach nowego systemu kaucyjnego w sklepach Żabka generowany jest specjalny kod uprawniający do odebrania kaucji bądź obniżenia kosztu zakupów o określoną kwotę. Ponadto już od dwóch lat użytkownicy aplikacji Żappka za każdy zwrot opakowań mogli zdobywać 20 żappsów.

Teraz Żabka zwiększa pulę punktów ponad dwukrotnie – oddając opakowania w ramach kaucji można zdobyć aż 50 żappsów. Akcja ta obowiązuje od 5 listopada do 2 grudnia 2025 roku. Zebrane punkty można wymieniać m.in. na hot-dogi, kawę, przekąski, a nawet na rabaty za przejazdy taksówką. Warunkiem otrzymania punktów jest oczywiście zeskanowanie kodu QR z aplikacji Żabka przy kasie.

Żabka, system kaucyjny, zwrot butelek, puszek, opakowań po napojach
System kaucyjny w Żabce (źródło: Żabka)

Jak wspomina Joanna Kasowska – Climate & Quality Protection Director w Żabka Polska – sieci handlowej Żabka zależy, aby każdy klient, niezależnie od tego, czy posiada opakowania ze znakiem kaucji, czy nie, mógł łatwo i wygodnie oddać je w najbliższej Żabce, blisko domu czy pracy.

Zobacz również
Natalia Kania-Kuc
Inżynier środowiska z wykształcenia, copywriter z pasji, „newswoman” z wyboru. Piszę, tworzę, analizuję – szczególnie interesują mnie nowe technologie, inteligentny dom, elektronika i aplikacje, których zbieram na pęczki (ale miejsce na kolejne zawsze się znajdzie ;)). Wcześniej publikowałam na oiot.pl, a teraz eksploruję świat cyfrowych ciekawostek na Tabletowo.pl.

Obserwuj nas