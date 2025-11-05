Ważna wiadomość dla klientów Revolut

Revolut poinformował o dwóch zmianach. Jedna z nich ma „kosmetyczny” charakter, natomiast druga ma już istotny wpływ na korzystanie z usług, oferowanych przez tę firmę.

Revolut zmienia zasady obrotu kryptowalutami

Revolut otrzymał licencję w ramach rozporządzenia MiCA. Jego zdaniem to ogromny sukces, który oznacza lepszą ochronę, większą przejrzystość oraz długoterminową stabilność usług dla klientów. Opinia ta wynika z faktu, że MiCA to nowy europejski standard dla firm z branży krypto, który zapewnia, że licencjonowane podmioty przestrzegają rygorystycznych zasad dotyczących ochrony konsumentów, przejrzystości aktywów, zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa operacyjnego.

W związku z otrzymaniem licencji, Revolut przestał być pośrednikiem w realizowaniu zleceń klientów u podmiotów zewnętrznych – od teraz dokonuje bezpośrednich transakcji z wykorzystaniem własnego kapitału. Skutkuje to też tym, że charakter transakcji, składanych w głównej aplikacji, zmienił się z agencyjnego na kontrahencki – klienci zawierają umowę bezpośrednio z Revolutem.

Firma informuje również, że z uwagi na zaktualizowane wymogi dotyczące przetwarzania transakcji, wypłata na konto bankowe wpływów ze sprzedaży kryptowalut może w rzadkich przypadkach potrwać nawet 5 dni roboczych. Do tego wprowadzono nową strukturę opłat za wymianę z udziałem stablecoinów i walut FIAT w planach Premium, Metal i Ultra.

W każdym miesiącu klient dostanie limit bezpłatnej wymiany w wysokości 500000 euro (2100000 złotych). Po jego przekroczeniu zostanie naliczona opłata w wysokości 0,25%. Osoby, zainteresowane obrotem kryptowalutami, mogą również pobrać nową aplikację – Revolut X, dostępną w Sklepie Play (na Androida) oraz w App Store (na iOS).

W związku z powyższym Revolut wymaga akceptacji nowego regulaminu i uzupełnienia ankiety w aplikacji, w której trzeba podać m.in. miejscowość zamieszkania oraz zadeklarować roczne przychody i wartość swojego majątku. Jest na to czas do 19 listopada 2025 roku. W przeciwnym przypadku dalszy obrót kryptowalutami będzie niemożliwy.

Bank partnerski Revolut zmienia nazwę

Równocześnie Revolut informuje, że jego bank partnerski zmienia nazwę z Aion Bank SA/NV na UniCredit NV/SA. Ma to związek z faktem, że został on przejęty przez UniCredit. Polski oddział banku, który zapewnia polskie numery IBAN, również zmienił nazwę i obecnie działa pod nazwą UniCredit S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce.

Zmiana nazwy nie wpłynie na dotychczasowe dane konta, numer IBAN, saldo czy sposób korzystania z konta w PLN i konta w usłudze Oszczędności – klienci nie muszą nic robić.

Na koniec warto przypomnieć, że Revolut jest też aktualnie na etapie udostępniania funkcji Przelew na telefon Blik – w sekcji Blik możecie sprawdzić, czy możecie już z niej korzystać.