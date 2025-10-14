Biedronka nie do końca gotowa na nowy system kaucyjny

Chociaż nowy system kaucyjny obowiązuje w Polsce od 1 października 2025 roku, to wciąż nie wszyscy są do niego w pełni przygotowani. Biedronka dopiero nadrabia zaległości.

Biedronka mówi, że będzie w pełni gotowa na nowy system kaucyjny

Biuro prasowe Biedronki poinformowało, że sieć konsekwentnie przygotowuje się do pełnego startu systemu kaucyjnego i już 1 października osiągnięto pełną gotowość organizacyjną. Automaty do przyjmowania plastikowych i szklanych butelek oraz metalowych puszek dopiero jednak pojawiają się przed marketami.

Automat do oddawania plastikowych i szklanych butelek oraz metalowych puszek (źródło: Biuro prasowe Biedronka)

Pierwsze zostały już zainstalowane w sklepach na Mazowszu i Śląsku. Według deklaracji Biedronki, w kolejnych tygodniach następne maszyny będą sukcesywnie montowane w całym kraju. Za dwa tygodnie tempo podobno przyspieszy, ponieważ tygodniowo instalowanych ma być ponad 200 urządzeń i do końca roku ustawionych zostanie ponad 3000. Wtedy też system osiągnie pełną wydolność.

Tutaj warto zauważyć, że aktualnie Biedronka ma blisko 4000 marketów w całej Polsce, zatem wygląda na to, że nie przed każdym będzie działać automat przyjmujący butelki i puszki. Sieć podpisała umowę z firmą RVM Systems, która dostarczy recykolmaty. Każdy z nich jest w stanie przyjąć 60 pojemników na minutę.

Automat do oddawania plastikowych i szklanych butelek oraz metalowych puszek (źródło: Biuro prasowe Biedronka)

Biedronka podkreśla też, że ta współpraca jest największą tego typu umową w Polsce, zarówno pod względem skali, jak i zasięgu projektu. Konkurencja jednak już wcześniej zaczęła uruchamiać takie maszyny – mowa tu o Lidlu czy Aldi, które testowały swoje recyklomaty, zanim jeszcze wystartował nowy system kaucyjny (oferując 10 groszy za każde opakowanie).

Wirtualna Biedronka w Roblox

Roblox to bardzo popularna gra, szczególnie wśród dzieci i nastolatków. Wiele firm jest w niej obecnych, w tym ING Bank Śląski i właśnie Biedronka, która w 2025 roku powróciła z nową edycją gry.

Gracze mogą wcielić się zarówno w rolę pracownika, jak i klienta sklepu. Ci pierwsi zajmują się obsługą dostaw, wykładaniem towarów na półki, dbaniem o czystość i obsługą. Ci drudzy natomiast mają za zadanie realizować listy zakupów. W nowej edycji gry pojawiły się kasy samoobsługowe oraz została rozszerzona lista zadań do wykonania w magazynie.

Biedronka Simulator 2 w grze Roblox (źródło: Biuro prasowe Biedronka)

Dzięki graniu w Biedronka Simulator można zdobyć wirtualną naklejkę, która przybliża do odbioru maskotki z Gangu Biedroniaków. Tutaj warto przypomnieć, że naklejki można zbierać w formie fizycznej oraz wirtualnej w aplikacji Biedronka do 15 listopada 2025 roku. Ich wymiana na książkę lub maskotkę jest zaś możliwa do 29 listopada 2025 roku (lub do wyczerpania zapasów).