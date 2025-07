Z Google Maps zniknęła przydatna funkcja. Może już nigdy nie wrócić

Nawigacja w Google Maps została pozbawiona jednej z funkcji. Obecnie dotyczy to smartfonów z Androidem, ale możliwe, że wersję na iPhone’y czeka ten sam los.

Zniknęły przyciski sterowania muzyką w Google Maps

Rośnie liczba skarg niezadowolonych użytkowników nawigacji Google Maps, którzy zwracają uwagę na brak przycisków pozwalających na sterowanie muzyką, gdy aktywne jest prowadzenie do celu. Zmiana miała zajść w najnowszych wersjach aplikacji.

Na wstępie warto wyjaśnić, że Mapy Google na smartfonach zapewniają (obecnie tylko na iPhone’ach) integrację z popularnymi aplikacjami muzycznymi, takimi jak Spotify czy Apple Music. W ramach omawianej funkcji możliwe jest wyświetlanie uproszczonego odtwarzacza muzyki, gdy włączona jest nawigacja. Dzięki temu nie trzeba przechodzić do aplikacji muzycznej, aby przykładowo wstrzymać odtwarzanie utworu lub przejść do następnej piosenki.

Było to wygodne rozwiązanie po wycofaniu Android Auto z ekranów smartfonów, a także po pozbyciu się trybu samochodowego. Niestety, możliwe, że ta funkcja również znalazła się na celowniku Google. Przynajmniej to sugerują zmiany, które zaszły w aplikacji na Androida w wersji 25.28 (stabilna) i 25.29 (beta).

(screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Przyciski do sterowania muzyką zostały usunięte. Zniknęły również ustawienia związane z opcją integracji nawigacji z aplikacjami muzycznymi. Warto zauważyć, że stało się to nagle, bez jakiejkolwiek zapowiedzi ze strony Google. Niektórzy sugerują, że możemy mieć do czynienia z błędem lub tylko chwilową niedostępnością. Nie brakuje jednak głosów twierdzących, że funkcja już nigdy nie wróci do aplikacji i niebawem zniknie też z iPhone’ów.

Podobne rozwiązanie jest nadal dostępne w nawigacji Waze (Android i iOS). Działa bez żadnych zarzutów ze Spotify, YouTube Music i – co może być ważne szczególnie dla właścicieli iPhone’ów – także z Apple Music.

Zmiany w aplikacji Files by Google

Serwis Android Authority zwraca uwagę na zmiany w kodzie, które pojawiły się w aplikacji Files by Google w wersji 1.812 (beta). Zwiastują one usprawnienia związane z filtrami. Po pierwsze, filtry kategorii, takie jak obrazy, filmy, dźwięk czy dokumenty, będą wyświetlane bezpośrednio na głównym ekranie, co ułatwi dostęp do nich.

(źródło: Android Authority)

Po drugie, Google ma dodać filtr „Inne”, który będzie wyświetlał wszystkie pliki nie wpisujące się w przed chwilą podane cztery kategorie. Po trzecie, ma pojawić się dodatkowy filtr, który pozwoli łatwo oddzielić pliki trzymane w pamięci smartfona od tych, które przechowywane są na zewnętrznych nośnikach.

Nie wiadomo, kiedy nowości trafią do stabilnej wersji aplikacji Files by Google. Obecnie pozostają w fazie wczesnych testów.