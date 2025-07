Rusza Uber dla Twojej babci i dziadka. Co oferuje nowa usługa?

Nowość ogłoszona przez Ubera, która jest właśnie wprowadzana w Polsce, ma pomóc starszym osobom w wygodnym przemieszczaniu się, zapewniając jednocześnie ważne informacje rodzinie.

Czym wyróżnia się Uber dla seniora?

Wielu seniorów, gdy tylko ma taką możliwość, stara się być niezależnymi. To właśnie dla nich przygotowana została nowa funkcja. W tym przypadku wspomniana niezależność oznacza dostęp do przejazdów w ramach usług świadczonych przez Ubera. Warto zaznaczyć, że przejazdów zamawianych w uproszczonej wersji aplikacji Uber.

Dostępne są dwie podstawowe opcje zamawiania przejazdów taxi – samodzielnie przez osobę starszą lub za pośrednictwem głównych właścicieli konta rodzinnego. Należy podkreślić, że bliscy mogą otrzymywać informacje o każdym zamówionym przejeździe oraz mieć podgląd przebiegu trasy. Celem jest tutaj zapewnienie bezpieczeństwa i po prostu spokoju ducha członkom rodziny.

Wróćmy jeszcze do tematu uproszczonej wersji aplikacji Uber. Seniorzy otrzymają odpowiednio powiększony tekst na ekranie, a także przyciski do zamawiania przejazdów czy udostępniania trasy bliskim są większe i lepiej widoczne. Nie zabrakło przydatnych funkcji, jak przykładowo zapisywanie ulubionych miejsc docelowych, a także wybór różnych form płatności. Wypada dodać, że z trybu prostego aplikacji mogą korzystać zarówno użytkownicy dodani do profilu rodzinnego, jak i osoby, które samodzielnie zarządzają kontem.

Konto dla seniora można założyć w mobilnej aplikacji na smartfonie. Użytkownik musi przejść do zakładki Konto, następnie wybrać pozycję Rodzina i skorzystać z przycisku Zaproś rodzinę. Wskazana starsza osoba otrzyma wiadomość tekstową z linkiem do pobrania aplikacji i możliwość dołączenia do konta rodzinnego. W ostatnim kroku pozostaje jeszcze krótka konfiguracja konta, co może zrobić sam senior lub bliska mu osoba.

Uber wspiera Stowarzyszenie mali bracia Ubogich

Wraz z wprowadzeniem nowej opcji, która w założeniach ma pomóc seniorom i ich rodzinom, Uber ogłosił swoje zaangażowanie we wsparcie Stowarzyszenie mali bracia Ubogich. Jak podaje firma, partnerstwo zapewnia osobom starszym dostęp do wygodnych przejazdów pod opieką stowarzyszenia.

To jedna z kilku ciekawych nowości, które ostatnio ogłosiła firma świadcząca usługi przewozu osób. Niedawno mogliśmy dowiedzieć się, że Uber pojawi się w mniejszych miastach. Ponadto pojawiły się informacje, że kierowcy Ubera będą regularnie sprawdzani pod kątem uprawnień.