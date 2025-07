Nowe słuchawki Baseusa oferują coś, czego nie mają o wiele droższe modele

Słuchawki bezprzewodowe to nieunikniona przyszłość większości producentów. Warto więc, aby prezentowane modele oferowały jak najlepsze połączenie. W tej kwestii Baseus BH1 stawiają na prawdziwą świeżość.

Specyfikacja Baseus BH1

Nowe słuchawki Baseus to konstrukcja wokółuszna, nastawiona na mobilność – nauszniki można obrócić i złożyć do środka, co pozwala zaoszczędzić miejsce w plecaku czy torbie. Wygodę w długotrwałych sesjach z muzyką ma zapewniać pałąk w kształcie „U” oraz wyściółka nauszników ze sztucznej skóry i pianki z efektem pamięci.

Bazą dla słuchawek są natomiast przetworniki o średnicy 40 mm. Wraz technologią Super Bass Dynamic Enhancement 2.0 możliwe jest wzmocnienie niskich tonów w czasie rzeczywistym na poziomie 20 Hz. Sprzęt może się pochwalić certyfikatem Hi-Res Audio i Hi-Res Wireless audio oraz wsparciem kodeku LDAC, co ma gwarantować wysoką jakość przesyłanego dźwięku.

Baseus BH1 (fot. JD.com)

Baseus BH1 to także wsparcie hybrydowego ANC, opartego na czterech mikrofonach, zdolnego redukować hałas otoczenia o 45 dB i analizującego zmiany w tempie 380 tys. odczytów na sekundę.

Zastosowany akumulator o pojemności 600 mAh wystarcza na ok. 80 godzin odtwarzania muzyki bez redukcji szumów lub 55 godzin z włączonym ANC. Dzięki opcji szybkiego ładowania, 10 minut z kompatybilnymi akcesoriami wystarczy do uzupełnienia ogniwa na kolejne 12 godzin grania. Oprócz gniazda USB-C, dostępne jest także wejście 3,5 mm do przewodowego połączenia, które współpracuje z trybem redukcji szumu.

Bluetooth na szóstkę

Najbardziej imponującą częścią parametrów technicznych słuchawek jest zastosowany moduł łączności. Standard Bluetooth 6.0 miał swoją premierę w sierpniu 2024 roku i wprowadzał garść nowości, jednak jego adaptacja na rynku wciąż nie jest zbyt szeroka – nawet wypuszczone kilka miesięcy temut słuchawki z półki premium, Sony WH-1000XM6, otrzymały moduł w standardzie BT 5.3, a nowe słuchawki Baseus – 6.0. W przypadku modelu BH1, producent chwali się, że zasięg łączności wynosi 10 metrów, możliwe jest podpięcie zestawu do dwóch urządzeń jednocześnie, a opóźnienie sygnału potrafi sięgnąć zaledwie 38 ms.

Warto na koniec dodać, że słuchawki oferują sterowanie dotykowe oraz wsparcie asystentów głosowych – dostosowywanie ustawień odbywa się za pomocą dedykowanej aplikacji producenta. Całość waży 238 gramów i jest dostępna w trzech kolorach: białym, czarnym i różowym.

Baseus BH1 są dostępne póki co na chińskiej platformie JD.com w zaskakująco niskiej cenie, która wynosi 249 juanów (~125 złotych).