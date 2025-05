YouTube próbuje naprawić to, co zepsuł

Zespół YouTube zapowiedział odświeżenie jednej z sekcji w aplikacji mobilnej. Powodem wdrażanych zmian są niezadowolone głosy użytkowników. Wygląda na to, że odtwarzanie i poszukiwanie treści wreszcie będzie wygodniejsze.

Platforma YouTube niedawno świętowała swoje 20. urodziny. Z tej okazji Google przedstawiło garść ciekawostek na temat serwisu, ale wygląda na to, że gigant na tym nie poprzestanie. Właściciel zapowiedział wprowadzenie kilku nowych funkcji oraz wizualnych zmian w YouTube, zarówno na Smart TV, jak i w wersji przeglądarkowej oraz aplikacji mobilnej. Teraz przyszła pora na kolejną aktualizację.

Google wdraża zmiany w miniodtwarzaczu, dostępnym na urządzeniach mobilnych. Miniodtwarzacz to niewielkie okno wyświetlające się na dole ekranu, gdy użytkownik skorzysta z przycisku wstecz lub przesunie palcem w dół w czasie odtwarzania filmu. Co ważne, opcja ta nie jest dostępna w przypadku wideo typu Shorts i w wariancie dla dzieci.

Obecna wersja miniodtwarzacza nie była lubiana przez użytkowników. Według krytyków miniodtwarzacz był rozpraszający, stacjonarny. YouTube twierdzi, że „usłyszał” opinie użytkowników i z tego powodu wprowadza kilka zmian. Odświeżony miniodtwarzacz YouTube ma teraz wstrzymywać filmy, gdy zostanie ukryty, a gdy będzie ponownie widoczny, odtwarzanie rozpocznie się od miejsca, w którym użytkownik ostatnio zakończył oglądanie. Ponadto w poście na X zespół YouTube zapowiedział „nieco odświeżenia” w wyglądzie miniodtwarzacza.

