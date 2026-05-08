Nowe kupony do Ikea na zakupy i jedzenie. Podpowiadamy, jak je zdobyć

Świetna nowość pojawiła się w aplikacji i na stronie Ikea. Klubowicze mogą zbierać teraz wirtualne klucze imbusowe i odbierać kupony do Ikea na zakupy, a nawet jedzenie w szwedzkim bistro. Ich zdobywanie jest banalnie proste.

Kupony do Ikea na zakupy i jedzenie – jak je zdobyć?

Szwedzka sieć z meblami i wyposażeniem wnętrz wprowadziła do swojego klubu rewelacyjną nowość. Ikea Family pozwala teraz na zbieranie punktów lojalnościowych, które można wykorzystać na nagrody, takie jak kupony do Ikea na zakupy czy obniżki za jedzenie w szwedzkim bistro.

Zbieranie punktów – a w zasadzie wirtualnych kluczy imbusowych – jest bardzo proste i działa mniej więcej tak samo jak w innych sieciach handlowych. Za każde wydane 25 złotych w sklepie stacjonarnym lub online otrzymujesz 1 punkt, ale te wirtualne klucze imbusowe dostaniesz nie tylko za zakupy.

Możesz zdobyć je również za aktywności, takie jak:

założenie konta Ikea Family (o ile jeszcze go nie masz) – 5 punktów,

logowanie do konta Ikea Family (przez stronę lub w aplikacji) – 1 punkt,

stworzenie i zapisanie listy ulubionych produktów – 2 punkty,

wyrażenie zgody marketingowej na komunikację e-mail – 3 punkty,

wyrażenie zgody marketingowej na komunikację SMS – 3 punkty,

wyrażenie zgody marketingowej na powiadomienia PUSH – 3 punkty,

opracowanie i zapisanie projektu kuchni lub w Ikea Kreativ – 5 punktów,

rejestracja i uczestnictwo w wydarzeniu Ikea – 15 punktów,

rezerwacja i skorzystanie z usługi planowania – 20 punktów.

Kupony do Ikea za zebrane punkty (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Wirtualne imbusy w Ikea Family – na co można wykorzystać punkty?

Punkty zebrane w ramach nowego programu Ikea Family można wykorzystać zarówno na zwykłe zakupy, jak i na jedzenie w szwedzkiej restauracji. Wartość kuponów zależna jest od liczby punktów jakie posiadasz.

Zgodnie z informacją przekazaną za pośrednictwem aplikacji Ikea możesz odebrać:

kupon na zakupy lub jedzenie o wartości 10 złotych za 20 punktów,

kupon na zakupy lub jedzenie o wartości 20 złotych za 40 punktów,

kupon na zakupy lub jedzenie o wartości 50 złotych za 100 punktów,

kupon na zakupy o wartości 100 złotych za 200 punktów.

W aplikacji podkreślono, że punkty za aktywności (np. utworzenie profilu Ikea Family czy udzielenie zgód) przyznawane są raz w tygodniu. Otrzymane punkty pojawiają się na koncie w ciągu maksymalnie 48 godzin.

Jak wspomniała Magdalena Obrubko – menedżer ds. zaangażowania i lojalności w IKEA Retail – IKEA Family od lat jest blisko codziennych potrzeb naszych klientek i klientów. Dodała również, że nagrody w IKEA nagradzają za zakupy oraz zaangażowanie. Chcemy towarzyszyć Klubowiczkom i Klubowiczom IKEA Family na każdym etapie tworzenia domu.