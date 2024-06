Ikona powraca. Beats Pill w zupełnie nowej wersji

Przenośny głośnik Beats Pill powraca w zupełnie nowym wydaniu, a nazwa nieobdarzona żadnym dopiskiem jasno daje do zrozumienia, że mamy tu do czynienia z nowym początkiem. I – trzeba przyznać – jest to całkiem mocny start.

Głośnik Beats Pill powraca w zupełnie nowej odsłonie

Nowy głośnik Beats Pill jest lżejszy od swojego poprzednika, dzięki czemu jego mobilność ma być jeszcze większa. Nie bez znaczenia w tym kontekście jest długi czas działania, dochodzący nawet do 24 godzin. Zapominalscy i zabiegani docenią też pewnie funkcję szybkiego uzupełniania energii: 10-minutowe ładowanie pozwala cieszyć się muzyką przez kolejne 2 godziny.

Urządzenie pozwala słuchać muzyki i prowadzić rozmowy głosowe za pośrednictwem technologii Bluetooth 5.3, ale też przewodowo – wykorzystując w tym celu standard USB typu C. Ten sam „kabelek” służy do ładowania, a jedno i drugie można robić równocześnie.

fot. producenta

Jakość przede wszystkim

Skoro dotarliśmy już do słuchania muzyki, to czas na kilka słów o jakości dźwięku. Producent przekonuje, że „zaktualizowana konstrukcja akustyczna dostarcza potężne, wszechogarniające brzmienie, głębszą tonalność i bogatszą barwę w całym spektrum dźwiękowym”.

Nowa konstrukcja przetwornika niskotonowego (typu racetrack) zwiększa siłę basów i redukuje ich zniekształcenia niezależnie od ustawionego poziomu głośności. Większą stabilnością w brzmieniu cechować ma się również przeprojektowany przetwornik średnio-wysokotonowy.

fot. producenta

Jeśli zaś chodzi o rozmowy głosowe, to sprzęt ten pozwala skorzystać z technologii redukcji hałasu, która z każdym połączeniem staje się coraz lepsza, dzięki wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji.

Przy tym wszystkim producent zwraca jeszcze uwagę na solidną konstrukcję, która w dodatku nie boi się wody. Stopień ochrony IP67 oznacza, że nowy Pill sprawdzi się nawet podczas imprezy basenowej czy też jako głośnik łazienkowy.

Cena i dostępność

W Stanach Zjednoczonych sprzedaż wystartuje już 27 czerwca. Dokłada data sklepowej premiery w Polsce nie jest znana, ale model Beats Pill pojawił się już w ofercie polskiego sklepu Apple (tyle że jeszcze bez możliwości złożenia zamówienia).

Urządzenie dostępne jest w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, czerwonej i złotej. Niezależnie od dokonanego wyboru, cena wynosi 749 złotych.