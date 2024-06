Nowość na YouTube. Dzięki temu stanie się lepszym miejscem

YouTube to miejsce, gdzie można znaleźć zarówno ciekawe, jak i niekoniecznie aktualne oraz wiarygodne informacje. Platforma postanowiła udostępnić narzędzie, które pozwoli użytkownikom weryfikować opublikowane materiały.

Użytkownicy YouTube pomogą weryfikować informacje

Mimo że platforma należąca do Google wdrożyła już szereg mechanizmów, które mają sprawić, że użytkownicy otrzymają odpowiednie informacje na temat twórców i udostępnianych materiałów, to wciąż nie można bezgranicznie wierzyć w to, co widzi się na ekranie. Amerykanie zdecydowali się udostępnić narzędzie, które pomoże zwiększyć wiarygodność wideo w serwisie.

Na YouTube została wdrożona eksperymentalna funkcja, która pozwoli dodawać użytkownikom notatki do opublikowanych filmów. Jako przykład podano film udostępniony miesiąc wcześniej (to ważne), w którym wymieniono 15 gatunków zwierząt, jakie już wyginęły. Dzięki nowej funkcji użytkownik mógł dodać notatkę z informacją, że jeden z wymienionych gatunków – żółw gigant – w rzeczywistości nie wyginął, gdyż w 2019 roku odnaleziono go na wyspie Fernandina, wchodzącej w skład archipelagu Galapagos.

źródło: YouTube Official Blog

Podobna funkcja jest dostępna również na platformie X (dawn. Twitter) i jest bardzo często wykorzystywana przez użytkowników. Pozwala bowiem zwrócić uwagę, że dana informacja jest nieprawdziwa lub nieaktualna w zdecydowanie bardziej przyciągający uwagę sposób niż komentarz. Tych ostatnich może być bowiem bardzo dużo lub ktoś może nawet ich nie czytać i nie dotrzeć do komentarza, w którym ktoś weryfikuje przekazywane informacje.

Nowa funkcja ma jednak kilka ograniczeń

Funkcja ta ma jednak służyć nie tylko do weryfikowania informacji. Dzięki niej użytkownicy będą mogli też na przykład zauważyć, że dana piosenka jest parodią lub dostępna jest nowa wersja recenzowanego produktu. YouTube wymienia również sytuację, o której mogliście słyszeć – można zwrócić uwagę, że dany materiał to archiwalne nagranie, a nie przedstawiające aktualne wydarzenie.

Początkowo, w ramach pilotażu, nowa funkcja będzie dostępna wyłącznie na urządzeniach mobilnych w Stanach Zjednoczonych w języku angielskim. Ponadto notatki będą mogli dodawać wyłącznie wybrani użytkownicy, którzy dostaną zaproszenie poprzez e-mail lub powiadomienie w Creator Studio. Wśród kryteriów, kwalifikujących do udziału w pilotażu, są aktywny kanał na YouTube i dobra opinia, zgodna z wytycznymi dla społeczności.

Notatki nie będą jednak automatycznie publikowane – najpierw zostaną one poddane ocenie. Ocenią je „zewnętrzni oceniający” – ci sami, którzy przekazują opinie na temat wyników wyszukiwania i rekomendacji YouTube. Pod filmami pojawią się tylko te najbardziej pomocne według nich. W przyszłości być może oceniać będą mogli też twórcy notatek.

Wyniki pilotażu zdecydują o tym, czy funkcja ta zostanie wdrożona na szeroką skalę – aktualnie nie ma takiej pewności.