Tego dnia Samsung zaprezentuje swoje nowości. Już dziś możesz zyskać rabat

Walizki już spakowane, a pierwsze tygodnie lipca zaplanowane? Warto spróbować dokonać kilku korekt – znamy już dokładną datę letniego Samsung Galaxy Unpacked, na którym Koreańczycy chcą zasypać nas nowościami.

Co zobaczymy na Samsung Galaxy Unpacked w Paryżu?

W tym roku stacjonarna część wydarzenia odbędzie się w Paryżu – związane jest to z nadchodzącymi letnimi igrzyskami olimpijskimi, których sponsorem jest koreański producent. Ten nie zdradził w żadnym komunikacie, czego możemy spodziewać się w trakcie prezentacji.

Na szczęście możemy odwołać się do listy sporządzonej w maju przez jednego z branżowych informatorów. Można z niej wyrzucić laptopa Galaxy Book 4 Edge, który już trafił do sprzedaży oraz smartwatch Galaxy Watch FE, który pojawił się w Polsce 13 czerwca. Show zatem będzie należeć do smartfonów, smartwatchy, słuchawek oraz pierścienia. O jakie dokładnie modele chodzi?

Idąc zgodnie z wymienioną wyżej kolejnością: w trakcie wydarzenia zobaczymy nowy składany duet, Samunga Galaxy Z Flip 6 oraz Galaxy Z Fold 6. Część poświęconą zegarkom będzie natomiast reprezentować Galaxy Watch 7 oraz Galaxy Watch Ultra. W kwestiach audio będziemy świadkami premiery pchełek Galaxy Buds 3 i Galaxy Buds 3 Pro. Zupełną nowością będzie natomiast inteligentny pierścień do monitorowania parametrów zdrowotnych Galaxy Ring. Specyfikacja większości urządzeń krąży już od jakiegoś czasu po sieci, jednak wszystkie szczegóły poznamy 10 lipca o godzinie 15:00 czasu polskiego – wtedy właśnie zacznie się tegoroczny, letni Galaxy Unpacked.

Koreańczycy już teraz ruszają z promocją

Jeżeli jesteście już teraz pewni, że za lekko ponad dwa tygodnie zaraz po prezentacji będziecie szukać w portfelu karty płatniczej, Samsung ma dla Was okazje, z których warto skorzystać. Pierwsza to gwarantowany rabat w wysokości 100, 200 lub 250 złotych (w zależności od urządzenia Galaxy) za zapisanie się do listy mailingowej, związanej z wydarzeniem. Druga to konkurs „Smartfon, który spełni moje marzenia” w ramach którego można wygrać voucher o wartości 1000 złotych do wykorzystania na zakup smartfonów zaprezentowanych w trakcie wydarzenia.

To co, widzimy się przed ekranami 10 lipca o godzinie 15:00 na letnim Galaxy Unpacked?

Regulamin konkursu „Smartfon, który spełni moje marzenia” (PDF)