Duży bank dodaje ważną opcję w przelewach. To rozwiązanie może Ci się przydać

Znany bank wprowadza nową opcję dla swoich klientów. Po zleceniu przelewu standardowego (typu elixir) nadawca będzie mógł pobrać potwierdzenie zlecenia transakcji. Jest jednak jedno małe „ale”.

Potwierdzenie przelewu od razu po zleceniu transakcji

Tradycyjne czy też standardowe przelewy są dość szybkie i proste, o ile oczywiście nam się nie spieszy – wtedy sytuacja ma się nieco inaczej. Jeśli odbiorca naszej gotówki posiada konto w innym banku niż nasz, nie wybierzemy dodatkowo opłacanej opcji w postaci transakcji ekspresowej czy przelewu natychmiastowego i akurat nie zmieścimy się w sesji, może okazać się, że pieniądze pojawią się na koncie adresata nawet dopiero po kilku dniach. Ta sytuacja jest problematyczna, szczególnie jeśli odbiorca czeka np. z wykonaniem usługi lub zlecenia, aż przelew pojawi się na jego koncie.

Dlatego też „wynaleziono” dokument o nazwie potwierdzenie wykonania przelewu. Jest to forma potwierdzenia, że nadawca dokonał transakcji. Zazwyczaj jest on jednak możliwy do wygenerowania i pobrania dopiero po tym, jak operacja zostanie już zrealizowana przez daną instytucję bankową. mBank pozwoli teraz swoim klientom pobranie takiego potwierdzenia wcześniej – gdy przelew w standardowej sesji (typu elixir) zostanie zlecony, a zanim jeszcze pieniądze zostaną przekazane na konto odbiorcy.

W dokumencie znajdą się informacje, takie jak dane nadawcy, odbiorcy, kwota przelewu oraz data jego wykonania. Podobny plik, od razu po zleceniu przelewu, można było pobrać dotychczas m.in. w PKO BP z adnotacją Szczegóły transakcji zleconej do realizacji czy też w VeloBanku, gdzie w dokumencie lokowano uwagę o treści Transakcja oczekująca.

W jaki sposób pobrać potwierdzenie wykonania przelewu w mBanku?

Aby wygenerować dokument potwierdzenia wykonania przelewu standardowego (typu elixir) w mBanku, należy skorzystać z aplikacji lub serwisu w witrynie internetowej – zalogować się oraz przejść do historii wykonywanych transakcji. Z listy trzeba wybrać interesujący Was przelew, a następnie kliknąć w Szczegóły lub przejść poprzez ikonę widniejącą z prawej strony na Liście operacji. To właśnie w tym miejscu znajdziecie Potwierdzenie, które możecie pobrać na swoje urządzenie, a następnie wydrukować lub przesłać.

Warto zaznaczyć, że jest małe „ale”. Po zleceniu przelewu standardowego i wygenerowaniu jego potwierdzenia nie jest możliwe anulowanie przelewu oraz jego modyfikowanie.