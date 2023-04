Chcesz obejrzeć film na YouTube w lepszej jakości? Możesz, ale musisz zapłacić

YouTube ogłosił pięć nowych funkcji, które właśnie są udostępniane użytkownikom. Niestety, trafią one tylko do tych osób, które opłacają subskrypcję Premium.

Płacisz za Premium? Zyskujesz sporo dodatkowej zawartości

Usługi YouTube Premium raczej nie trzeba nikomu przestawiać. Wspomnę jednak, że w Polsce mamy do niej dostęp od maja 2019 roku, a także dodam, że zapewnia ona szereg korzyści, a jedną z najważniejszych jest brak reklam. Oczywiście za dodatkowe udogodnienia trzeba zapłacić – 23,99 złotych miesięcznie za subskrypcję indywidualną lub 35,99 złotych za wariant rodzinny.

Warto jeszcze zauważyć, że YouTube Premium to również dostęp do unikalnych i eksperymentalnych funkcji, które początkowo mogą sprawdzić właśnie osoby płacące za subskrypcję. Później te funkcje trafiają do wszystkich, zostają wyłącznie w pakiecie Premium lub znikają. Tym razem zespół odpowiedzialny za rozwój popularnej platformy z filmami ogłosił aż 5 nowości dostępnych w ramach Premium.

5 nowości dla użytkowników YouTube

Pierwsza nowość znana jest już z komputerów, ale teraz wprowadzana jest na smartfony i tablety. Otóż użytkownicy otrzymali możliwość kolejkowania filmów, co pozwala na ręczne ustawienie tego, co chcą obejrzeć jako następne.

Natomiast jeśli chcemy obejrzeć film wspólne z innymi użytkownikami, to powinna nas zainteresować druga nowość. Pozwala ona na wspólne oglądanie filmów za pośrednictwem Google Meet na urządzeniach z Androidem. Niebawem funkcja trafi również na iPhone’y, na których do wspólnego oglądania posłuży komunikator FaceTime. Do zorganizowania takiego spotkania konieczna będzie subskrypcja Premium, ale na seans będzie można zaprosić wszystkich użytkowników, także tych niepłacących.

Trzecia nowość wprowadza ulepszenia dotyczące kontynuowania oglądania filmów na innych urządzeniach. Teraz łatwiej będzie kontynuować oglądanie od tego samego momentu, gdy przykładowo przesiadamy się ze smartfona na laptop lub odwrotnie. Natomiast czwarta z ogłoszonych funkcji powinna ułatwić oglądanie, gdy stracimy dostęp do internetu – polecane filmy zostaną automatycznie pobrane i dodane do naszej biblioteki, aby można było je obejrzeć również wtedy, gdy jesteśmy offline.

Ostatnia z przedstawionych nowości skierowana jest do właścicieli iPhone’ów. Otóż w nadchodzących tygodniach aplikacja YouTube na iOS otrzyma możliwość uruchomienia wideo w jakości 1080p Premium. Zwiększony bitrate zapewni m.in. bardziej ostre i wyraźnie filmy, co szczególnie ma być widoczne w przypadku filmów z dużą ilością szczegółów i ruchu. Chcesz wideo w lepszej jakości? Musisz zapłacić.