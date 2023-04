Poznaliśmy cenę słuchawek Huawei FreeBuds 5 w Europie

Nowe słuchawki bezprzewodowe Huawei zostały zaprezentowane już jakiś czas temu. To, co je wyróżnia, to zdecydowanie ich kształt. Teraz poznaliśmy ich cenę w Europie. Ile trzeba będzie zapłacić za tę nowość na Starym Kontynencie?

Huawei FreeBuds 5 to słuchawki inne niż wszystkie

Słuchawki bezprzewodowe to ten rodzaj sprzętu, który raczej rzadko zaskakuje swoim designem. Tym bardziej warto podkreślić, że nowe Huawei FreeBuds 5 są w tym aspekcie naprawdę wyjątkowe, ponieważ na taki kształt nie zdecydował się wcześniej żadnej z producentów.

słuchawki FreeBuds 5 (źródło: Huawei)

Chociaż ich konstrukcja nieco przypomina kształt „fasolek” znanych z Galaxy Buds Live, to jednak są one zdecydowanie bardziej rozciągnięte. Producent w tym przypadku zainspirował się formą tzw. kropli księcia Ruperta, czyli wydłużonej łezki. Jednocześnie Huawei zapewnia, że mimo niespotykanego wcześniej designu, słuchawki dobrze pasują do ludzkiego ucha i zapewniają wysoki komfort użytkowania.

FreeBuds 5 to hybryda dousznych pchełek i słuchawek dokanałowych. Nie mają one gumek, które wypełniają kanał uszny, ale za to producent wyposażył je w funkcję redukcji szumów w wersji 3.0. Słuchanie muzyki w jakości Hi-Fi zapewnia obsługa kodeków LDAC i L2HC.

słuchawki FreeBuds 5 (źródło: Huawei)

Nowe słuchawki bezprzewodowe chińskiego producenta mają pozwolić na nawet 30 godzin pracy na jednym ładowaniu. Ponadto etui zapewnia szybkie ładowanie, dzięki czemu już po 5 minutach wewnątrz niego FreeBuds 5 mogą działać przez następne 2 godziny.

Ile będą kosztować w Europie?

Producent zaprezentował ten model w Chinach pod koniec marca br. Warto dodać, że razem z nim pokazane zostały także słuchawki FreeBuds Pro 2+, które mają wbudowany czujnik tętna i termometr. Cena FreeBuds 5 wynosi na chińskim rynku 899 juanów, czyli około 570 złotych.

Teraz jednak przyszedł czas na europejską premierę tych słuchawek – ich sprzedaż na Starym Kontynencie rozpocznie się 17 kwietnia 2023 roku. Huawei FreeBuds 5 mają być dostępne w cenie 159 euro (~745 złotych) i trzech kolorach: Coral Orange, Silver Frost, oraz Ceramic White.