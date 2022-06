Wprowadziłeś widzów w błąd? YouTube pozwoli Ci się poprawić

Do YouTube Studio zawitała nowa funkcja, która pozwala twórcom na dodanie krótkiego sprostowania w ich filmach. Poprawki umożliwią zaktualizowanie przekazywanych w materiale informacji bez konieczności usuwania go z kanału i ręcznej edycji lub publikacji osobnego nagrania.

Przyznasz się do błędu, ale nie trafisz do wszystkich

Wiele razy zdarzyło się już, że YouTuberzy wypuścili na swój kanał film, który mógł wprowadzać w błąd z jakiegoś powodu. Czasami były to niedopowiedzenia lub zły dobór słów, a innym razem informacje, na których bazował twórca, bardzo szybko zostały zdementowane lub zdezaktualizowane, lecz wiszący na kanale film wciąż pojawiał się w rekomendacjach innych użytkowników platformy.

Mogło to prowadzić do niewygodnych sytuacji, które ciężko było naprawić w ramach tego samego materiału. Stawiało to twórców przed wyborem między trzema opcjami. Pierwszą z nich było usunięcie materiału z serwisu, edytowanie go i wrzucenie ponownie na platformę. Było to jednak bardzo niekorzystne wyjście, gdyż twórcy tracili zamieszczone pod nim komentarze i łapki oraz musieli pożegnać się z wyświetleniami, a zaktualizowany klip mógł znacznie słabiej „przebić się” do publiczności.

Innymi wyjściami było dodanie nowego materiału ze sprostowaniem sytuacji lub wytłumaczenie się w opisie i sekcji komentarzy, lecz to również byłoby zauważone przez znacznie mniejsze grono użytkowników. Administratorzy serwisu postanowili temu zaradzić i dodali nową opcję do Studia Twórców.

Poprawki ułatwią życie YouTuberom

Google pragnie, by wprowadzanie poprawek lub aktualizacji do filmów na YouTube było dziecinnie proste. W związku z tym do serwisu zawitała opcja nazwana Poprawki (ang. Corrections), która pozwala na wyświetlenie w odpowiednich momentach filmu komunikatu o dodanych aktualizacjach.

Po kliknięciu w informację wyświetlaną w rogu materiału, użytkownicy YouTube ujrzą kartę z informacjami zamieszczonymi przez twórcę w danym momencie nagrania. Pozwoli to w prosty sposób sprostować pewne informacje lub dodać krótką aktualizację w obrębie tego samego nagrania.

Poprawki na YouTube (źródło: Creator Insider)

By dodać do filmu poprawkę, twórca nagrania musi po prostu załączyć odpowiednią adnotację w opisie filmu, podobnie, jak ma to miejsce z rozdziałami nagrania. Jak podaje artykuł pomocy na stronie wsparcia YouTube:

Aby wprowadzić poprawki w filmie, dodaj „Poprawka:” lub „Poprawki:”, a potem dodaj sygnaturę czasową i wyjaśnienie zmiany. Ta sekcja powinna być wyświetlana po każdym rozdziale filmu. Gdy widzowie oglądają Twój film, wyświetli się im karta informacyjna Zobacz poprawki.

Równocześnie administratorzy YouTube zastrzegają, że nowa funkcja nie jest dostępna u twórców z aktywnymi ostrzeżeniami. Poprawek nie można dodać także do filmów nieodpowiednich dla niektórych widzów. Nowa opcja została przedstawiona we wtorkowym materiale na kanale Creator Insider, gdzie wspomniano, że pojawi się ona u wszystkich użytkowników YouTube do końca czerwca br.