YouTube Music na Androidzie porządkuje bałagan, zaczynając od tabletów

YouTube Music nie jest może najpopularniejszą usługą streamingu muzyki, ale nie można jej odmówić ambicji. Użytkowników aplikacji na Androidzie zapewne ucieszy fakt, że

YouTube Music – zaczynają się porządki

Google to firma-zagadka. Gigant, który zbudował swoje imperium dzięki wyszukiwarce internetowej i systemie reklam. A jednak bywa, że aplikacje od „kolorowego G” potrafią pozostawać z tyłu za programami zewnętrznych deweloperów – takich, którzy mają nieporównanie mniejsze zasoby i możliwości. Tak jest na przykład z apką YouTube Music.

YouTube Music na Androida

Z zewnątrz wszystko wydaje się być OK, ale wystarczy tylko zajrzeć do sekcji ustawień. Co tam się dzieje! Wszystkie przełączniki i funkcje wydają się być rzucone na jedną stertę, nie ma żadnej kategoryzacji ustawień – a tych jest trochę.

To nie tak, że YouTube Music jest jakimś wielkim wyjątkiem. Na przykład zaglądając do ustawień Spotify, widać podobną szkołę programowania – jeśli tylko coś jest rzadziej wykorzystywane przez użytkowników, wypycha się taką rzecz do sekcji ustawień i nara. Z tego powodu często takie miejsce wygląda tak, jak gdyby wrzucić wszystkie niemieszczące się na głównym ekranie opcje w na jeden stos.

Szczęśliwie Google dostrzegło, że przydałoby się „pozamiatać” w YouTube Music. Nadchodzi optymalizacja kilku drobiazgów w aplikacji na tablety.

Bardziej zrozumiała sekcja ustawień

Jeśli mamy tablet z Androidem i używamy na nim YouTube Music, to być może już niebawem zauważycie wspomniane zmiany. Otwarcie menu ustawień przez tapnięcie w naszą grafikę profilową, skutkuje obecnie otworzenie listy opcji w formie jednokolumnowej listy. Jednak po aktualizacji powinniśmy zobaczyć najpierw pływające okienko z podstawowymi kategoriami, a w ustawieniach – dwie kolumny interfejsu.

Stara sekcja ustawień (fot. Tabletowo) Nowa sekcja ustawień (fot. 9to5google)

Dzięki nowemu sposobowi wyświetlania funkcji, wszystko wydaje się być bardziej przejrzyste. Bardziej pasuje też do innych aplikacji Google – Gmail czy YouTube już od dawna mają dwudzielny sposób prezentowania ustawień (cały czas mówimy o tabletach).

Cieszy, że deweloperzy pochylili się nad tym tematem. Google zapowiada kolejne zmiany – między innymi w lepszym prezentowaniu playlist. To jednak zapewne kwestia kolejnych aktualizacji.

