Ten sprzęt dowodzi, że fizyczne wersje zdjęć jeszcze nie umarły

Kiedy ostatnio (o ile w ogóle?) zdarzyło się Wam wydrukować jakieś zdjęcie? Jeżeli chcielibyście spróbować, jak to jest trzymać w ręku własnoręcznie wykonaną fotografię, Fujifilm ma coś dla Was.

Nowa drukarka do zdjęć instax mini link 2 (specyfikacja)

Mobilne drukarki, pozwalające natychmiast wydrukować świeżo zrobione zdjęcie (na przykład smartfonem), to naprawdę spora nisza produktów, jednak – jak się okazuje – ma ona swoich amatorów. Fujifilm z myślą o nich zaprezentował dziś nowe urządzenie – model instax mini link 2. Co wyróżnia ten sprzęt pośród innych podobnych propozycji?

Największą nowinką jest funkcja instaxAiR, dzięki której spersonalizujecie wykonywane zdjęcia. Za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji możecie dodać różnorodne elementy graficzne do drukowanych odbitek, m.in. dymki, neony, farby w sprayu czy brokat. To, co narysujecie wewnątrz aplikacji, pojawi się również na podglądzie wydruku.

Jeżeli efekt Was zadowoli, wystarczy kilka kliknięć, a otrzymacie jedyne w swoim rodzaju „obrysowane” zdjęcie. Aplikacja pozwala nawet nagrać wideo dokumentujące proces tworzenia rysunku i zachować dostęp do niego za pomocą kodu QR, który zostanie wydrukowany na odbitce.

Jeżeli Wasz smartfon lub kompatybilny aparat nie oferuje rozbudowanych filtrów – nic straconego. Aplikacja zawiera w sobie również opcję wybrania dwóch trybów kolorystycznych – instax-Rich o bogatej kolorystyce lub instax-Natural o bardziej stonowanym operowaniu barwami.

Oczywiście bajeranckie funkcje to nie wszystko. Jeżeli chodzi o kwestie techniczne, to instax mini Link 2 potrafi wydrukować odbitkę w ~15 sekund, umożliwia drukowanie ciągłe, a na jednym akumulatorze wydrukujecie ~100 zdjęć z pomocą połączenia Bluetooth.

Jeżeli całkiem (nie)przypadkowo posiadacie bezlusterkowy aparat cyfrowy Fujifilm X-S10, on również jest w stanie przesłać zdjęcia bezpośrednio na drukarkę.

Cena instax mini link 2

Najnowsza, mobilna drukarka do zdjęć trafi do sprzedaży już za tydzień, 22 czerwca 2022 roku. Do wyboru dostaniecie trzy kolory: różowy, biały oraz niebieski. Do drukarki będziecie też mogli kupić nowy typ filmu natychmiastowego – instax mini Spray Art Instant Film z kolorowymi wzorami na odbitce.

Sugerowana cena drukarki to 619 złotych, natomiast pudełko z 10 arkuszami filmu ma kosztować 46,99 złotych.