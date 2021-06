YouTube na iOS wkrótce z Picture in Picture dla wszystkich użytkowników

Oficjalnie na iPhone’ach nie można jeszcze korzystać z trybu Picture in Picture na YouTube. Niebawem się to jednak zmieni. Co więcej, funkcja nie będzie zarezerwowana wyłącznie dla osób z kontem Premium.

Nadchodzi wyczekiwana funkcja

Właściciele iPhone’ów od wydania iOS 14 mogą uruchamiać filmy w pływających okienkach. Apple, po wielu latach oczekiwania, w końcu zdecydowało się wprowadzić funkcję Picture in Picture.

Niestety, dostępność rozwiązania w samym systemie operacyjnym nie oznacza, że skorzystamy z niego w każdym miejscu. Wszystko zależy od twórców aplikacji – nie mają oni obowiązku wdrażać PiP. Dobrym przykładem jest tutaj aplikacja YouTube, która nie oferuje jeszcze możliwości oglądania filmu w wydzielonym oknie.

Obecnie PiP jest dostępny tylko przez przeglądarkę internetową (fot. Tabletowo.pl)

Wkrótce to się jednak zmieni. Google oficjalnie ogłosiło, że rozpoczyna wprowadzanie Picture in Picture w aplikacji na iOS. Warto podkreślić, że docelowo funkcja trafi do wszystkich użytkowników, a nie tylko osób opłacających YouTube Premium, jak wskazywały wcześniejsze informacje.

Dowiedzieliśmy się, że opisywane rozwiązanie jest już udostępniane osobom z kontem Premium. Natomiast niebawem trafi do wszystkich użytkowników. Początkowo na terenie USA, ale z czasem pojawi się również w innych regionach.

Jak korzystać z Picture in Picture już dziś?

Na wdrożenie odpowiedniej funkcji w aplikacji YouTube musimy jeszcze trochę poczekać, ale z PiP możemy już skorzystać. Istnieją bowiem obejścia, które bez problemów działają na najnowszym iOS 14.6.

W celu uruchomienia filmu w oknie musimy:

wejść na stronę YouTube z poziomu przeglądarki Safari, aktywować widok strony na desktopy i następnie włączyć dowolny film. Tryb Picture in Picture pojawi się jako opcja w widoku pełnoekranowym,

wejść na dowolną stronę z osadzonym filmem. Funkcja PiP także tutaj będzie dostępna po wyświetleniu filmu w pełnym oknie.

Nie wiemy kiedy wyczekiwana funkcja pojawi się w aplikacji. Nie poznaliśmy dokładnych terminów, ale raczej to kwestia najbliższych tygodni. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość i ewentualnie korzystać z przedstawionych wyżej nieoficjalnych sposobów.