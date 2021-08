YouTube już z Picture in Picture na iOS, ale tylko dla tych, którzy zapłacą

Aplikacja YouTube wreszcie otrzymała wsparcie dla funkcji „Obraz w obrazie”. Niestety, nie wszyscy zainteresowani właściciele iPhone’ów mogą z niej skorzystać.

Wcześniej trzeba było kombinować

Użytkownicy iOS dość długo musieli czekać na wprowadzenie trybu „Obraz w obrazie”. Został on bowiem dodany dopiero w zeszłym roku, wraz z premierą czternastej wersji systemu operacyjnego Apple.

Mimo iż wspomniana funkcja została wdrożona w iOS 14, nie oznacza to, że od razu skorzystamy z niej w każdej aplikacji. Apple jedynie udostępniło taką możliwość deweloperom, ale to od ich woli zależy, czy zdecydują się zapewnić wsparcie dla niej. Dobrym przykładem jest YouTube, który aż do teraz nie obsługiwał „Obrazu w obrazie”.

Można było jednak poradzić sobie w inny sposób, z pominięciem oficjalnej aplikacji. Co prawda wymagało to wykonania dodatkowych kliknięć, ale działało.

Wyczekiwania funkcja już jest testowana

W czerwcu Google ogłosiło, że planuje wdrożenie trybu „Obraz w obrazie” do aplikacji YouTube na iOS. Natomiast teraz, po kilku tygodniach oczekiwania, wreszcie możemy skorzystać z opcji wyświetlenia filmów w pływającym okienku.

Funkcja PiP już działa w aplikacji YouTube (fot. Tabletowo.pl)

Jak już wcześniej wspomniałem, nie wszyscy mają dostęp do tej pożądanej funkcji. Po pierwsze, wymagana jest subskrypcja YouTube Premium. Po drugie, mamy do czynienia z ograniczonymi testami, aczkolwiek dodam, że udało mi się dołączyć do grona testerów bez żadnych problemów.

Jak więc aktywować Picture in Picture na iPhonie z iOS 14? W tym celu wystarczy wejść na stronę z eksperymentalnymi funkcjami YouTube, a następnie zaznaczyć pozycję „Obraz w obrazie na urządzeniach z iOS”. Warto zauważyć, że taka możliwość będzie dostępna tylko do 31 października 2021 roku.

Google zaznacza, że zablokowanie ekranu podczas oglądania w trybie PiP spowoduje wstrzymanie filmu. Aby wznowić jego odtwarzanie, należy użyć widżetu sterowania multimediami na ekranie blokady.

Niestety nie wiemy, co się stanie po 31 października, czyli prawdopodobnej dacie zamknięcia beta testów. Miejmy jednak nadzieję, że wówczas rozwiązanie zostanie udostępnione w finalnej wersji.