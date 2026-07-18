To będzie najbardziej muzyczna Motorola w ofercie firmy

Choć współczesne urządzenia mobilne to wszechstronne maszyny do wszystkiego, czasami producenci decydują się, aby jedna z funkcji wypadała o wiele lepiej na tle konkurencji. Tak właśnie jest w przypadku tej Motoroli.

Specyfikacja tabletu Motorola Moto Pad 70 Groove

Sercem nowego sprzętu jest ośmiordzeniowy układ mobilny MediaTek Dimensity 7400. Na ten moment nie znamy ilości RAM-u na pokładzie, choć powinniśmy spodziewać się pomiędzy 6 a 12 GB pamięci LPDDR5. Podobnie jest z pamięcią wewnętrzną – przewidywana jej ilość to od 128 do 256 GB w technologii UFS 3.1. Można zatem wywnioskować, że jest to sprzęt przeznaczony dla osób szukających czegoś ze średniej półki.

W przypadku ekranu Motorola zastosowała wyświetlacz LCD IPS o przekątnej 12,1 cala, charakteryzujący się rozdzielczością 2560×1600 pikseli i jasnością sięgającą 800 nitów. Na zestaw aparatów składa się tylna kamera 13 Mpix oraz przednie oczko 8 Mpix. Urządzenie jest podtrzymywane przy życiu przez akumulator o pojemności 10200 mAh. Moc ładowania może sięgać natomiast 45 W.

Motorola Moto Pad 70 Groove (źródło: Flipkart)

Tablet i głośnik Bluetooth w jednym

Najjaśniejszym punktem specyfikacji Motoroli Moto Pad 70 Groove są jej zdolności muzyczne. Na dużym, zajmującym niemal połowę plecków garbie, umieszczono zestaw audio 7.2. Oznacza to, że składa sie na niego aż dziewięć głośników, których brzmienie została dostrojone przez JBL. Całość wspiera również Hi-Res Audio Wireless.

Dzięki dedykowanym przyciskom do sterowania dźwiękiem z tyłu oraz dodatkowemu pierścieniowi wokół całości, służącemu za podstawkę, tablet może stać się centrum multimedialnym albo głośnikiem Bluetooth bez jakichkolwiek zewnętrznych akcesoriów.

Motorola Moto Pad 70 Groove (źródło: Flipkart)

Ceną za tak rozbudowany system audio są gabaryty urządzenia. Wraz z charakterystycznym garbem tablet mierzy aż 22,7 mm grubości, a jego masa całkowita wynosi 760 g.

Data premiery Motoroli Moto Pad 70 Groove zaplanowana jest w Indiach na 31 lipca 2026 roku. W związku z faktem, że jest to bliźniaczy model dla wydanego w czerwcu 2026 roku Lenovo Tab Plus Gen 2, sprzęt nie raczej będzie dostępny w oficjalnej, polskiej dystrybucji.