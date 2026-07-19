Nieważne, czy dopiero zaczynasz swoje górskie przygody, czy też odliczasz dni do kolejnej ekstremalnej ekspedycji, sportowy smartwatch lub zegarek z GPS i mapami offline może Ci się przydać i stanowić cenną pomoc – jeszcze przed wyruszeniem na szlak, jak i podczas zdobywania szczytów. W tym rankingu polecam najlepsze tego typu urządzenia na rynku.

Dobry zegarek w góry, czyli…?

Dobry zegarek sportowy lub smartwatch w góry musi mieć wbudowany moduł GPS (najlepiej dwupasmowy) i oferować dokładną lokalizację, a najlepiej gdy zapewnia też nawigację na szlaku. Ponadto ważne jest, by pozwalał korzystać z map bez dostępu do internetu, a już najlepiej gdy są to pełne, kolorowe mapy topograficzne z zaznaczonymi POI i nazwami szlaków. Nie bez znaczenia jest również solidna konstrukcja, a długi czas pracy to kolejny z potencjalnych atutów.

W tym rankingu polecam najlepsze (to znaczy najbardziej opłacane i najbardziej zaawansowane) obecnie zegarki sportowe i smartwatche w góry. Wybrałem 10 urządzeń w cenach rozpoczynających się od niespełna 1000 złotych, aż po modele przekraczające czterokrotność tej kwoty.

W zestawieniu znajdziesz zarówno wszechstronne smartwatche, jak i zegarki typowo outdoorowe, aby umożliwić Ci wybór optymalnego rozwiązania dla siebie. Lista modeli przedstawia się następująco…

Jaki zegarek z GPS i mapami offline w góry? Ranking 2026:

Amazfit Balance 2 XT – dobry i (stosunkowo) tani zegarek w góry

– dobry i (stosunkowo) tani zegarek w góry Huawei Watch GT 6 | GT 6 Pro – smartwatch w góry i do miasta

– smartwatch w góry i do miasta Amazfit T-Rex 3 Pro – kompletny smartwatch górski w dobrej cenie

– kompletny smartwatch górski w dobrej cenie Suunto Race 2 – świetny sportowy zegarek outdoorowy

– świetny sportowy zegarek outdoorowy Coros Apex 4 – ultralekki i ultrawydajny zegarek do wspinaczki

– ultralekki i ultrawydajny zegarek do wspinaczki Suunto Vertical 2 – elitarny zegarek górski dla pasjonatów

– elitarny zegarek górski dla pasjonatów Amazfit T-Rex Ultra 2 – wszechstronny smartwatch na wyprawy

– wszechstronny smartwatch na wyprawy Garmin Fenix 8 | 8 Pro – bezkompromisowy król górskich smartwatchy

Szczegóły na temat każdego z tych modeli znajdziesz w ich opisach poniżej, dlatego też proponuję nie przedłużać i przejść do rzeczy. Innymi słowy…

Zaczynamy!

Ranking zegarków i smartwatchy w góry

Czasem pojawiają się pytania o najlepszy zegarek w góry do 500 złotych. Niestety, takie urządzenie nie istnieje (a przynajmniej tak długo, jak mówimy o fabrycznie nowym egzemplarzu). Nie chciałbym Cię jednak pozostawiać z poczuciem rozczarowania – dlatego jeśli pół tysiąca to dla Ciebie nieprzekraczalna granica, zerknij na Amazfit Bip Max.

Mieści się w założonym budżecie, ma GPS i oferuje mapy offline, więc teoretycznie spełnia założone w tym rankingu warunki. Przez brak barometru nie przedstawia jednak dokładnej wysokości nad poziomem morza, a do tego jego konstrukcja nie należy do szczególnie solidnych. To dobry sprzęt, ale raczej do miasta.

Dlatego właśnie za absolutne minimum uznałbym inny model z katalogu tego producenta, mianowicie…

Amazfit Balance 2 XT – dobry i (stosunkowo) tani zegarek w góry

Nie kosztuje nawet 1000 złotych, ale wśród jego bebechów znajduje się komplet tego, czego potrzeba w górach. Mamy tu więc dwupasmowy moduł GPS (obsługujący 6 systemów satelitarnych), jest pamięć na mapy offline umożliwiające korzystanie z nawigacji bez dostępu do internetu i nie brakuje też wbudowanego wysokościomierza barometrycznego.

Pod względem outdoorowej funkcjonalności niewiele brakuje mu do dwukrotnie droższych urządzeń. Kompromisy widać jednak w samej konstrukcji. Aluminiowa koperta, ekran pokryty szkłem mineralnym i obudowa w klasie jedynie 5 ATM nie pozwalają patrzeć na ten model jak na rasowy zegarek górski, ale dla amatorów wypraw o niskim lub średnim poziomie trudności może okazać się strzałem w dziesiątkę.

Amazfit Balance 2 XT | fot. Amazfit

Ten smartwatch przydatny jest również na co dzień i podczas treningów. Na bieżąco kontroluje tętno, saturację i poziom stresu, monitoruje czas i jakość snu, wyświetla powiadomienia z telefonu i umożliwia dokonywanie płatności zbliżeniowych (w systemie Zepp Pay). Wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,5 cala zapewnia wygodną obsługę w różnych warunkach pogodowych, a czas pracy, sięgający 33 godzin w trybie GPS, to wynik, który można jedynie pochwalić.

Najważniejsze cechy zegarka Amazfit Balance 2 XT:

wyświetlacz: AMOLED, 1,5 cala, 480×480 pikseli, szkło mineralne,

czas pracy: do 33 godzin (z GPS) i do 21 dni (bez GPS),

wodoszczelność: tak, 5 ATM,

wybrane funkcje przydatne w górach: wysokościomierz (barometr), kompas geomagentyczny, dwuzakresowy GPS, mapy offline,

podstawowe funkcje monitoringowe: puls, saturacja, stres, sen, temperatura,

powiadomienia z telefonu: tak + połączenia głosowe przez Bluetooth,

odtwarzanie muzyki: tak, z pamięci wewnętrznej i telefonu,

płatności zbliżeniowe: tak (Zepp Pay),

waga: 38 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Amazfit Balance 2 XT ok. 850 zł Allegro Media Expert Media Markt Zawiera linki afiliacyjne.

Huawei Watch GT 6 | GT 6 Pro – smartwatch w góry i do miasta

Moją kolejną propozycją z kategorii tańszych zegarków jest seria Huawei Watch GT 6. To pełnoprawne smartwatche z obszernym pakietem funkcji lifestylowych, a zarazem urządzenia, które mogą dobrze sprawdzić się na szlaku, dzięki dokładnemu, dwupasmowemu modułowi GPS, barometrowi i funkcji map offline. Minus jest taki, że oferują jedynie nawigację po śladzie, czyli na ekranie pojawiają się informacje o zakrętach oraz linia trasy, ale nie ma co liczyć na rzeźbę terenu czy nazwy własne.

Z plusów na pewno wypada wymienić wyświetlacz AMOLED o wysokiej rozdzielczości i jasności sięgającej 3000 nitów (dzięki czemu nawet w pełnym słońcu wszystko dobrze widać). Niezaprzeczalnymi atutami są też: czas pracy sięgający 3 tygodni oraz solidna konstrukcja, cechująca się pyło- i wodoszczelnością w klasach IP69 i 5 ATM.

Huawei Watch GT 6 Pro – fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl

Tańszy Huawei Watch GT 6 ma kopertę ze stali nierdzewnej i tradycyjne szkło na ekranie, a Huawei Watch GT 6 Pro – kopertę wykonaną ze stopu tytanu i wyświetlacz chroniony szkłem szafirowym. Z tym drugim można nawet nurkować na bezdechu (do 40 metrów), a ponadto oferuje dokładniejsze i bardziej rozbudowane funkcje związane ze zdrowiem i kondycją.

Najważniejsze cechy zegarka Huawei Watch GT 6 (46 mm):

wyświetlacz: AMOLED, 1,47 cala, 466×466 pikseli, szkło mineralne,

czas pracy: do 40 godzin (z GPS) i do 21 dni (bez GPS),

wodoszczelność: tak, 5 ATM + IP69,

wybrane funkcje przydatne w górach: wysokościomierz (barometr), kompas geomagentyczny, dwuzakresowy GPS, mapy offline z nawigacją po śladzie,

podstawowe funkcje monitoringowe: puls, saturacja, stres, sen, temperatura,

powiadomienia z telefonu: tak + połączenia głosowe przez Bluetooth,

odtwarzanie muzyki: tak, z pamięci wewnętrznej i telefonu,

płatności zbliżeniowe: tak (Curve),

waga: 51 g,

cena i dostępność:

Najważniejsze cechy zegarka Huawei Watch GT 6 Pro:

wyświetlacz: AMOLED, 1,47 cala, 466×466 pikseli, szkło szafirowe,

czas pracy: do 40 godzin (z GPS) i do 21 dni (bez GPS),

wodoszczelność: tak, 5 ATM + IP69 + możliwość nurkowania do 40 m,

wybrane funkcje przydatne w górach: wysokościomierz (barometr), kompas geomagentyczny, dwuzakresowy GPS, mapy offline z nawigacją po śladzie,

podstawowe funkcje monitoringowe: puls, saturacja, stres, sen, temperatura,

powiadomienia z telefonu: tak + połączenia głosowe przez Bluetooth,

odtwarzanie muzyki: tak, z pamięci wewnętrznej i telefonu,

płatności zbliżeniowe: tak (Curve),

waga: 55 g,

cena i dostępność:

Amazfit T-Rex 3 Pro – kompletny smartwatch górski w dobrej cenie

Gdybym miał do wydania 1500 złotych, brałbym dziś albo Huawei Watch GT 6 Pro (gdyby bardziej zależało mi na funkcjach lifestylowych), albo właśnie Amazfit T-Rex 3 Pro (gdyby priorytetem było jak największe wsparcie w górach). Atutem tego drugiego są przede wszystkim prawdziwe, kolorowe mapy topograficzne z poziomicami, dostępne w trybie offline. Można też liczyć na automatyczne przeliczanie trasy w przypadku podążenia innym szlakiem.

To pełnoprawny smartwatch, oferujący powiadomienia z telefonu, płatności zbliżeniowe, sterowanie muzyką i rozmowy telefoniczne przez Bluetooth. Monitoruje czas i jakość snu oraz podstawowe parametry związane ze zdrowiem i kondycją. Do tego może pochwalić się rewelacyjnym wyświetlaczem AMOLED, nienaganną płynnością działania, długim czasem pracy i solidną (choć też dość grubą) konstrukcją. Nie lada ciekawostką jest w dodatku wbudowana latarka.

Amazfit T-Rex 3 Pro | fot. Amazfit

W recenzji napisałem, że „pod względem funkcjonalności właściwie nie brakuje mu niczego. Oferuje sporo i z każdego zadania wywiązuje się bez zarzutu. Do tego działa całkiem długo na jednym ładowaniu, a fizyczne przyciski sprawiają, że codzienne korzystanie z niego jest jeszcze wygodniejsze. Krótko mówiąc: Amazfit T-Rex 3 Pro to solidny sprzęt, który polecam z czystym sumieniem – szczególnie do zastosowań treningowych i outdoorowych”. I – jako osoba, która nadal korzysta z niego na co dzień – słowa te podtrzymuję.

Najważniejsze cechy zegarka Amazfit T-Rex 3 Pro (48 mm):

wyświetlacz: AMOLED, 1,5 cala, 480×480 pikseli, szkło szafirowe,

czas pracy: do 38 godzin (z GPS) i do 25 dni (bez GPS),

wodoszczelność: tak, 10 ATM + możliwość nurkowania do 45 m,

wybrane funkcje przydatne w górach: wysokościomierz (barometr), kompas geomagentyczny, dwuzakresowy GPS, mapy offline, latarka LED,

podstawowe funkcje monitoringowe: puls, saturacja, stres, sen, energia, temperatura,

powiadomienia z telefonu: tak + połączenia głosowe przez Bluetooth,

odtwarzanie muzyki: tak, z pamięci wewnętrznej i telefonu,

płatności zbliżeniowe: tak (Zepp Pay),

waga: 52 g,

cena i dostępność:

Suunto Race 2 – świetny sportowy zegarek outdoorowy

O ile T-Rex jest w równie dużym stopniu smartwatchem, co zegarkiem sportowym, w Suunto Race 2 nacisk zdecydowanie został położony na tę drugą rolę. Nie oferuje zbyt wielu funkcji przydatnych na co dzień, za to w monitorowaniu aktywności i wspieraniu użytkownika podczas terenowych eskapad reprezentuje ekstraklasę.

Ma na pokładzie dwupasmowy GPS i oferuje darmowe, lecz pełnoprawne mapy topograficzne w trybie offline. Wraz z barometrem i topowymi czujnikami zapewnia realne wsparcie podczas wspinaczki i podejść, informując o nachyleniu szlaku i dystansie pozostałym do szczytu. Do tego ma rewelacyjny wyświetlacz AMOLED o bardzo wysokiej jasności.

Suunto Race 2 | fot. Suunto

Niezaprzeczalnym atutem tego modelu jest również czas pracy sięgający aż 55 godzin w trybie GPS. Oznacza to, że sprawdzi się nawet podczas długich wypraw górskich i kilkudniowych przygód outdoorowych, takich jak ultramaratony.

Najważniejsze cechy zegarka Suunto Race 2 (Steel):

wyświetlacz: AMOLED, 1,5 cala, 466×466 pikseli, szkło mineralne,

czas pracy: do 55 godzin (z GPS) i do 18 dni (bez GPS),

wodoszczelność: tak, 10 ATM,

wybrane funkcje przydatne w górach: wysokościomierz (barometr), kompas 3D, dwuzakresowy GPS, alarm burzowy, topograficzne mapy offline,

podstawowe funkcje monitoringowe: puls, saturacja, stres, sen, energia,

powiadomienia z telefonu: tak,

odtwarzanie muzyki: tak, z telefonu,

płatności zbliżeniowe: nie,

waga: 76 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Suunto Race 2 (Steel) ok. 1860 zł Allegro Media Expert x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Coros Apex 4 – ultralekki i ultrawydajny zegarek do wspinaczki

W kategorii typowo sportowych zegarków świetną alternatywą dla wyżej opisanego modelu może okazać się Coros Apex 4 – jeden z bardziej zaawansowanych modeli z oferty producenta cieszącego się doskonałą opinią wśród pasjonatów outdooru. Pomimo sporych możliwości jest wyjątkowo lekki. Jest też przy tym wytrzymały, dzięki konstrukcji z tytanu i szkłu szafirowemu na ekranie.

Przy ekranie warto zatrzymać się na dłużej, bo charakterystyczną cechą tego modelu jest wyświetlacz typu MIP. Nie oferuje tak nasyconych kolorów jak AMOLED, ale za to zapewnia doskonałą czytelność niezależnie od warunków oświetleniowych. Jego zaletą jest też bardzo niskie zapotrzebowanie na energię, dzięki czemu zegarek jest w stanie działać 65 godzin na jednym ładowaniu.

Coros Apex 4 | fot. Coros

Do tego może pochwalić się dwupasmowym GPS-em, szczegółowymi mapami topograficznymi i krajobrazowymi z poziomicami, szlakami i punktami POI oraz kompletem czujników przydatnych do kontrolowania wypraw i monitorowania zdrowia. Przy tym pozwala też skorzystać z funkcji smartwatcha, takich jak wyświetlanie powiadomień czy nawet prowadzenie rozmów telefonicznych.

Najważniejsze cechy zegarka Coros Apex 4 (46 mm):

wyświetlacz: MIP, 1,4 cala, 280×280 pikseli, szkło szafirowe,

czas pracy: do 65 godzin (z GPS) i do 22 dni (bez GPS),

wodoszczelność: tak, 5 ATM,

wybrane funkcje przydatne w górach: wysokościomierz (barometr), kompas 3D, dwuzakresowy GPS, alarm burzowy, topograficzne mapy offline,

podstawowe funkcje monitoringowe: puls, saturacja, stres, sen, energia,

powiadomienia z telefonu: tak + połączenia głosowe przez Bluetooth,

odtwarzanie muzyki: tak, z pamięci wewnętrznej i telefonu,

płatności zbliżeniowe: nie,

waga: 63 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Coros Apex 4 (46 mm) ok. 2100 zł Allegro Coros – sklep oficjalny Zawiera linki afiliacyjne.

Suunto Vertical 2 – elitarny zegarek górski dla pasjonatów

Wróćmy jeszcze na moment do oferty Suunto, ponieważ świetnym wyborem dla miłośników górskich wypraw może być (nieco droższy) model Vertical 2. Nie jest tak lekki jak Race 2, ale wynika to z bardziej hardkorowego charakteru – to nie zegarek dla outdoorowych spacerowiczów i biegaczy, lecz pasjonatów przygód – także wielodniowych i ekstremalnych.

Suunto Vertical 2 może pochwalić się solidną, metalową konstrukcją, skrywającą fizyczną latarkę LED-ową i potężne podzespoły, takie jak dwupasmowy GPS o wysokiej precyzji, wysokościomierz barometryczny czy też pokaźny zestaw przydatnych czujników. W środku znalazło się też miejsce na olbrzymi akumulator wytrzymujący do 65 godzin w trybie GPS.

Suunto Vertical 2 | fot. Suunto

Zegarek ma również wyświetlacz LTPO AMOLED o wysokiej jasności i żywej kolorystyce – idealny do obserwowania topograficznych map (dostępnych także w trybie offline).

Najważniejsze cechy zegarka Suunto Vertical 2:

wyświetlacz: AMOLED, 1,5 cala, 466×466 pikseli, szkło safirowe,

czas pracy: do 65 godzin (z GPS) i do 20 dni (bez GPS),

wodoszczelność: tak, 10 ATM,

wybrane funkcje przydatne w górach: wysokościomierz (barometr), kompas 3D, dwuzakresowy GPS, alarm burzowy, topograficzne mapy offline, latarka LED,

podstawowe funkcje monitoringowe: puls, saturacja, stres, sen, energia, temperatura,

powiadomienia z telefonu: tak,

odtwarzanie muzyki: tak, z telefonu,

płatności zbliżeniowe: nie,

waga: 87 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Suunto Vertical 2 ok. 2200 zł Allegro Media Expert x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Amazfit T-Rex Ultra 2 – wszechstronny smartwatch na wyprawy

Jeszcze oczko wyżej plasuje się Amazfit T-Rex Ultra 2 – flagowa bestia dla miłośników wypraw, a zarazem w pełni funkcjonalny smartwatch. Umożliwia dokonywanie płatności zbliżeniowych, prowadzenie rozmów głosowych przez Bluetooth, wyświetlanie powiadomień z telefonu czy też monitorowanie aktywności – zarówno treningowej, jak i spontanicznej.

Zegarek ma konstrukcję wykonaną z tytanu, a szafirowe szkło pokrywa jego (skądinąd rewelacyjny) wyświetlacz. Urządzenie pomyślnie przeszło rygorystyczne testy wytrzymałości i nie są mu straszne uderzenia, wstrząsy, pyły ani woda.

Amazfit T-Rex Ultra 2 | fot. Amazfit

Na pokładzie ma dwupasmowy GPS z sześcioma systemami satelitarnymi, który cechuje się nieprzeciętną dokładnością. Są też mapy dostępne w trybie offline z funkcją automatycznego przeliczania trasy i nie brakuje barometrycznego wysokościomierza. W terenie przydać może się też latarka, a dopełnieniem całości jest czas pracy sięgający 50 godzin w trybie GPS.

Najważniejsze cechy zegarka Amazfit T-Rex Ultra 2:

wyświetlacz: AMOLED, 1,5 cala, 480×480 pikseli, szkło szafirowe,

czas pracy: do 50 godzin (z GPS) i do 30 dni (bez GPS),

wodoszczelność: tak, 10 ATM + możliwość nurkowania do 45 m,

wybrane funkcje przydatne w górach: wysokościomierz (barometr), kompas, dwuzakresowy GPS, mapy offline, latarka LED,

podstawowe funkcje monitoringowe: puls, saturacja, stres, sen, energia, temperatura,

powiadomienia z telefonu: tak + połączenia głosowe przez Bluetooth,

odtwarzanie muzyki: tak, z pamięci wewnętrznej i telefonu,

płatności zbliżeniowe: tak (Zepp Pay),

waga: 89 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Amazfit T-Rex Ultra 2 ok. 2400 zł Allegro Media Expert x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Garmin Fenix 8 | 8 Pro – bezkompromisowy król górskich smartwatchy

Ranking wieńczy seria Garmin Fenix 8, którą można by uznać za złoty standard górskich zegarków – istny punkt odniesienia. Jest najbardziej zaawansowanym i kompletnym rozwiązaniem dla miłośników wypraw terenowych każdego rodzaju. Ma superdokładny GPS i najlepsze mapy topograficzne na rynku, z funkcją dynamicznego wyznaczania trasy. Ma też latarkę i asystenta, z którym można się porozumiewać także bez dostępu do internetu.

Jego konstrukcja cechuje się wyjątkową wytrzymałością, dzięki czemu zupełnie nie boi się upadków ani wody – można nawet nurkować na głębokości do 40 metrów. Do tego jest w pełni funkcjonalnym smartwatchem wyświetlającym powiadomienia, umożliwiającym prowadzenie rozmów głosowych, pozwalającym na sterowanie odtwarzaczem muzycznym czy oferującym płatności zbliżeniowe.

Garmin Fenix 8 | fot. Garmin

Atutem Garmina jest też to, że daje wybór. Po pierwsze można wybrać ekran AMOLED lub MIP – w zależności od tego, czy bardziej zależy nam na żywych kolorach i wysokim kontraście, czy też energooszczędności i idealnej czytelności w słońcu. Ponadto istnieje Fenix 8 Pro, który do tego wszystkiego dorzuca moduł LTE (pozwalający całkowicie uniezależnić się od telefonu) i komunikację satelitarną InReach.

Najważniejsze cechy zegarka Garmin Fenix 8 (AMOLED / 51 mm):

wyświetlacz: AMOLED, 1,4 cala, 454×454 pikseli, szkło mineralne,

czas pracy: do 62 godzin (z GPS) i do 29 dni (bez GPS),

wodoszczelność: tak, 10 ATM + możliwość nurkowania do 40 m,

wybrane funkcje przydatne w górach: wysokościomierz (barometr), kompas, dwuzakresowy GPS, mapy offline, latarka LED,

podstawowe funkcje monitoringowe: puls, saturacja, stres, sen, energia,

powiadomienia z telefonu: tak + połączenia głosowe przez Bluetooth,

odtwarzanie muzyki: tak, z pamięci wewnętrznej i telefonu,

płatności zbliżeniowe: tak (Garmin Pay),

waga: 86 g,

cena i dostępność:

Najważniejsze cechy zegarka Garmin Fenix 8 Pro (AMOLED / 51 mm):

wyświetlacz: AMOLED, 1,4 cala, 454×454 pikseli, szkło szafirowe,

czas pracy: do 53 godzin (z GPS) i do 27 dni (bez GPS),

wodoszczelność: tak, 10 ATM + możliwość nurkowania do 40 m,

wybrane funkcje przydatne w górach: wysokościomierz (barometr), kompas, dwuzakresowy GPS, mapy offline, latarka LED, LTE, InReach,

podstawowe funkcje monitoringowe: puls, saturacja, stres, sen, energia,

powiadomienia z telefonu: tak + połączenia głosowe przez Bluetooth,

odtwarzanie muzyki: tak, z pamięci wewnętrznej i telefonu,

płatności zbliżeniowe: tak (Garmin Pay),

waga: 65 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Garmin Fenix 8 Pro (AMOLED / 51 mm) ok. 4100 zł Media Expert Media Markt RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.

Po premierze Ósemek ceny ich poprzedników poszły mocno w dół, dlatego dobrym pomysłem może być też postawienie właśnie na zegarki z serii Garmin Fenix 7. Oferują niemal dokładnie takie same możliwości w terenie – począwszy od dokładnej lokalizacji, precyzyjnej nawigacji i dostępu do pełnych map topograficznych w trybie offline. Mogą również pochwalić się wysoką trwałością i szeroką funkcjonalnością (choć nie mają mikrofonu i głośnika, przez co nie pozwalają na prowadzenie rozmów głosowych). Brakuje im też funkcji automatycznego przeliczania trasy i opcjonalnego wyświetlacza AMOLED, jako że cała seria bazuje na ekranach MIP. Ceny za to są blisko dwa razy niższe!