YouTube w lepszej jakości dla większej liczby użytkowników. Jest jednak haczyk

YouTube, po przeprowadzeniu testów jakości „1080p Premium” w filmach, zdecydował się na udostępnienie funkcji większej liczbie użytkowników. Wciąż jednak trzeba spełnić podstawowy warunek, aby obejrzeć filmy w lepszej jakości.

Nowość dostępna dla większego grona widzów

W kwietniu 2023 roku zostały ogłoszone nowe funkcje, które trafią na platformę YouTube. Wśród nich znalazła się możliwość uruchomienia filmów w jakości 1080p Premium, ale początkowo ta opcja była dostępna w ramach fazy testowej dla użytkowników aplikacji na iOS, którzy opłacają pakiet Premium. Teraz zaczyna się to jednak zmieniać.

Warto tutaj wyjaśnić, że w przypadku jakości 1080p Premium otrzymujemy zwiększony bitrate, co w założeniach ma zapewniać m.in. bardziej ostre i wyraźnie filmy z mniejszą kompresją. Szczególnie ma to być widoczne w przypadku filmów z dużą ilością szczegółów i ruchu. Rozwiązanie powinni docenić chociażby miłośnicy oglądania sportu na YouTube.

Jak już wspomniałem, funkcja dotychczas była dostępna dla użytkowników mobilnej aplikacji na iOS, ale teraz, po kilku miesiącach testów, wprowadzona jest dla większej liczby widzów. Otóż Google zdecydowało się na udostępnienie omawianej nowości na desktopie. Dodam, że mogę już uruchomić filmy w 1080p Premium na komputerze – sprawdziłem na dwóch przeglądarkach (Safari i Google Chrome).

(źródło: kanał Apple na YouTube)

Co ciekawe, YouTube w wersji na Androida wciąż nie doczekał się wprowadzenia powszechnie dostępnego 1080p Premium. Obecnie możliwość włączenia tej jakości pojawia się tylko u niektórych użytkowników i to wyłącznie przy wybranych filmach. Z czasem powinno się to zmienić, ale trochę słabo, że Google w ten sposób potraktowało użytkowników własnej platformy.

Chcesz YouTube w lepszej jakości? Musisz zapłacić

Możliwość uruchomienia filmów w lepszej jakości jest teraz dostępna na większej liczbie platform. Niestety, Google nie zdecydowało się zdjąć podstawowego ograniczenia, czyli konieczności wykupienia pakietu Premium.

Jeśli chcesz mieć dostęp do 1080p Premium, to musisz zapłacić za YouTube Premium. Do wyboru mamy subskrypcję indywidualną za 23,99 złotych miesięcznie lub wariant rodzinny za 35,99 złotych. Dodatkowo, gdy zdecydujemy się na płacenie, to dostajemy m.in. brak reklam, możliwość pobierania filmów i oglądania ich w trybie offline czy dostęp do eksperymentalnych funkcji.