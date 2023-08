OPPO nie planuje wymyślać koła na nowo w nowym smartwatchu

Kolejne urządzenie w serii to zawsze dylemat dla producenta. Zachować cechy poprzednika, czy spróbować czegoś nowego? Zmienić design, przyznając pośrednio racje antyfanom obecnej stylistyki? Wygląda na to, że OPPO w związku ze zbliżającą się premierą kolejnego smartwatcha odpowiedziało sobie już na kilka takich pytań.

Smartwatche OPPO po raz czwarty

Minął już niemal rok od debiutu smartwatchy OPPO Watch 3. Wśród cech szczególnych mogliśmy wymienić wyświetlacz AMOLED LTPO o przekątnej 1,75 cala oraz 1,91 cala w wariancie Pro, akumulator 400 mAh (550 mAh w Watch 3 Pro), układ mobilny Snapdragon W5 doładowany chipem Apollo 4 Plus czy 32 GB wbudowanego miejsca na dane. Wiele osób ucieszyło się również z obecności technologii eSIM, NFC i Bluetooth 5.0, a całości dopełniła wodoodporność na poziomie 5 ATM.

OPPO Watch 3 Pro (źródło: oppo.com)

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że producent pracuje już nad następną generacją smartwatchy. Wtedy jednak nie wiadomo było wiadomo, czy rozmawiamy na temat specyfikacji opcji podstawowej czy „Pro”. Jedyne, czego mogliśmy być niemal pewni, to faktu, że następcy otrzymają inne oznaczenia modeli, niż moglibyśmy się spodziewać. Teraz znany informator Digital Chat Station rzucił nieco światła na OPPO Watch 5 Pro.

Czego spodziewać się po OPPO Watch 5 Pro?

Przedpremierowe wieści z Weibo podpowiadają, że producent nie planuje rewolucyjnych zmian względem poprzednika. Ponownie zatem spotkamy się z kwadratowym i zakrzywionym na krawędziach AMOLED-owym ekranem z technologią LTPO. Nie zabraknie wsparcia technologii eSIM.

We wpisie pada również informacja o układzie mobilnym wykonanym w procesie litograficznym 4 nm. Biorąc pod uwagę fakt, że w tym procesie wykonano używany w modelu Watch 3 chipset Snapdragon W5, to najbardziej prawdopodobną opcją jest, że Watch 5 Pro wykorzysta ten sam procesor, co poprzednik lub skorzysta z wersji z W5+ doposażonej w koprocesor QCC5100.

Oprócz tego Digital Chat Station wspomina o akumulatorze o pojemności 570 mAh – niewiele większym niż w Watch 3 Pro (550 mAh). Ponownie OPPO miałoby stanąć na wysokości zadania i zastosować materiały premium na pasku oraz koronce. Czy chodzi o skórę i włókno węglowe, a może o coś innego? Tego na razie nie wiemy.

Póki co to wszystko, co wiadomo na temat nowych smartzegarków chińskiego producenta. Zakulisowe informacje podpowiadają, że Watch 5 Pro będzie tylko skromną ewolucją względem poprzednika. Oprócz tego tak małe fragmenty zdradzanej specyfikacji mogą świadczyć o dwóch rzeczach – OPPO pilnie strzeże swoich tajemnic lub do premiery urządzenia jeszcze daleka droga. Albo jedno i drugie.