Wiemy, kiedy nowy tablet Huawei MatePad 11.5 pojawi się w Polsce

Nowy tablet w ofercie Huawei zbliża się do Polski wielkimi krokami. Przypominamy, co kryje w sobie MatePad 11.5 i czy jest to urządzenie warte Waszej uwagi. Przy okazji dowiecie się co nieco o konkursie związanym z tym sprzętem.

Specyfikacja tabletu Huawei MatePad 11.5

Nikogo nie powinno zaskoczyć, że tablet z liczbą „11.5” w nazwie oferuje wyświetlacz o przekątnej 11,5 cala. Panel LCD o proporcjach 3:2 zapewnia rozdzielczość na poziomie 2200 na 1440 pikseli oraz częstotliwość odświeżania o wartości 120 Hz. Certyfikat TÜV Rheinland potwierdza natomiast, że Wasze oczy będą chronione przed nadmierną emisją światła niebieskiego przez panel.

Źródło: Huawei

MatePad 11.5 pracuje na autorskim systemie HarmonyOS w wersji 3.1. Użytkownik może skorzystać z takich metod łączności jak Wi-Fi 6 czy Bluetooth 5.2. W pracy i czasie wolnym pomoże Wam natomiast kompatybilność z rysikiem M-Pencil czy klawiaturą Smart Keyboard.

Tablet wyposażono również w cztery głośniki oraz dwa mikrofony, a przednia kamerka 8 Mpix pracuje w technologii FollowCam, która stale kadruje obraz na rozmówcę podczas wideokonferencji. Z drugiej strony obudowy czeka na Was natomiast główny aparat 13 Mpix.

Model MatePad 11.5 (Źródło: Huawei)

Stabilną pracę i niezłą wydajność w grach tablet osiąga dzięki obecności układu mobilnego Snapdragon 7 Gen 1, 8 GB RAM i 128 GB miejsca dane. W konstrukcję o grubości 6,85 mm i wadze 499 gramów upchnięto akumulator o pojemności 7700 mAh z opcją szybkiego ładowania o mocy 22,5 W.

Konkurs na świeży tablet

Aby zrobić trochę szumu wokół nowego sprzętu, Huawei wystartował z przedpremierowym konkursem. Wymaga on od Was trochę kreatywności, jednak dla nagród myślę, że warto wykrzesać z siebie trochę zdolności zabawy słowem. Główną nagrodą w konkursie jest bowiem debiutujący tablet MatePad 11.5 w wersji 8/128 GB z klawiaturą do zakupu w cenie równej 1 złotego.

Wśród dodatkowych nagród znajdują się również dwa zegarki Watch Fit Special Edition oraz trzy pary słuchawek FreeBuds SE. Podobnie jak tablet, nagrody dodatkowe umożliwiają zakup sprzętu za okrągłą złotówkę.

Co zatem należy zrobić? „Opisz jednym, kreatywnym zdaniem wszechstronne możliwości tabletów z serii MatePad”. Gdzie? Na oficjalnej stronie konkursu. Macie czas do 16 sierpnia 2023 roku. Jeżeli jednak wolicie nie liczyć na swoje zdolności pisarskie, do końca czasu trwania konkursu możecie zerknąć na wakacyjną wyprzedaż, na której kupicie smartfony, laptopy, zegarki i inne tablety chińskiego producenta. Sam Huawei MatePad 11.5 zadebiutuje 17 sierpnia 2023 roku. Cena za urządzenie w dniu premiery bez dodatkowych promocji będzie wynosić 1699 złotych.

REGULAMIN AKCJI Sklepu internetowego HUAWEI.PL – „Wykaż się kreatywnością i wygraj MatePad 11.5”