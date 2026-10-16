Trzy nowe odkurzacze Dreame – trzy różne podejścia do sprzątania

Dreame zaprezentowało trzy różne modele odkurzaczy pionowych. Każdy jest inny, spełnia różne potrzeby użytkowników i oferuje odmienne podejścia do codziennego sprzątania. Chińska marka pokazała też dwa nowe roboty sprzątające.

Dreame Z30 Slim Station – flagowy odkurzacz z wielofunkcyjną stacją

Dreame zapowiedziało trzy nowe i zupełnie różne odkurzacze. Jednym z nich jest model Z30 Slim Station, który określany jest przez producenta jako flagowy system inteligentnego sprzątania całego domu. Marka wskazuje, że sprzęt ten wniesie prawdziwą rewolucję i wysoką wydajność.

Zgodnie z deklaracją producenta Dreame Z30 Slim Station oferuje siłę ssania do 28 tysięcy Paskali generowaną przez silnik pracujący z prędkością 120 tysięcy obrotów na minutę. Urządzenie wyposażono w uniwersalną szczotkę z technologią podświetlenia CelesTect, w której połączono dwa rodzaje włosia – miękkie i sztywne – dzięki czemu odkurzacz może zbierać kurz i okruszki zarówno z dywanów, jak i podłóg twardych.

Dreame Z30 Slim Station | fot. Dreame

Specjalna składana rura (zginana do kąta 90º) pozwala na wsunięcie szczotki w przestrzenie pod meblami, aby usunąć kurz z trudnodostępnych miejsc. Odkurzacz ma akumulator złożony z ośmiu ogniw o łącznej mocy 2500 mAh, co – według deklaracji producenta – ma wystarczyć nawet na 90 minut pracy.

Zestaw Dreame Z30 Slim Station obejmuje także wielofunkcyjną stację czyszczącą, która zajmie się odprowadzeniem zabrudzeń z pojemnika do 3-litrowego worka, mającego wystarczyć nawet na 100 dni sprzątania. Ponadto użytkownik otrzyma też minielektroszczotkę (np. do mebli tapicerowanych), wielofunkcyjną końcówkę, szczotkę z miękkim włosiem, zapasowy worek i uchwyt do przechowywania akcesoriów.

Dreame Z30 Slim Station | fot. Dreame

Dreame Air Station i Air AquaCycle Pro – smukłość, lekkość i łatwe prowadzenie

Dreame zaanonsowało też odkurzacz o smukłym profilu i prostej obsłudze. Warto nadmienić, że urządzenie charakteryzuje się lekkością, a jego masa to około 1,1 kilograma. Marka podkreśla, że model Air Station został zaprojektowany tak, aby odkurzanie było łatwe, wygodne i swobodne, a – dzięki automatycznej stacji czyszczącej – sprzęt był niemal bezobsługowy dla użytkowników.

Dreame Air Station | fot. Dreame

Po zadokowaniu odkurzacza w stacji, urządzenie jest automatycznie ładowane, a zbiornik opróżniany wprost do 1,5-litrowego worka, który ma wystarczyć nawet na 50 dni pracy bez konieczności wymiany. Dreame Air Station oferuje również głowicę szczotki pozwalającą na odkurzanie na płasko oraz system TangleCut z ostrzami zapobiegającymi splątaniu włosów wokół wałka szczotki.

Do grona sprzętów Dreame dołącza też Air AquaCycle Pro, czyli ultralekki odkurzacz do sprzątania na mokro i sucho. Urządzenie wyróżnia się smukłą konstrukcją i lekkością – jego masa to niespełna 0,9 kilograma. Model ten wyposażono w głowicę AquaCycle 2.0 ze zintegrowanym systemem separacji odpowiedzialnym za oddzielenie wody czystej i brudnej. Warto wspomnieć, że stacja Dreame Air AquaCycle Pro zajmie się automatycznym czyszczeniem szczotki i suszeniem jej gorącym powietrzem o temperaturze 70ºC.

Dreame Air Aqua Cycle Pro | fot. Dreame

Nowe odkurzacze pionowe Dreame Z30 Slim Station, Air Station i AquaCycle Pro – dostępność i cena

Nowości chińskiej marki debiutują już na polskim rynku. Na ten moment sprzedawane są w sklepie producenta. Ceny prezentują się następująco:

Dreame Z30 Slim Station – 1699 złotych,

Dreame Air Station – 1699 złotych,

Dreame Air AquaCycle Pro – 1899 złotych.

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Nowe roboty sprzątające w ofercie Dreame – co oferuje Aqua 20 Pro Ultra Roller S Complete i X60 Pro Ultra aMatrix?

Dreame zaanonsowało również dwa nowe modele robotów sprzątających. Aqua 20 Pro Ultra Roller S Complete to sprzęt oferujący technologię rozpuszczania plam parą wodną o temperaturze do 180ºC oraz zaawansowaną funkcję mycia podłóg wodą podgrzaną do 75ºC. Ponadto stacja tego modelu podgrzewa wodę do 100ºC, zapewniając pełną sterylizację rolki mopującej po procesie sprzątania.

Cenę Dreame Aqua 20 Pro Ultra Roller S Complete ustalono na 5599 złotych.

Dreame Aqua 20 Pro Ultra Roller S Complete | fot. Dreame

Z kolei Dreame X60 Pro Ultra Matrix to robot, który powstał z myślą o perfekcyjnej higienie. Stacja tego modelu zajmie się wymianą padów mopujących przypisywanych do konkretnego rodzaju pomieszczeń. Ponadto stację wyposażono również w specjalną tarkę, odpowiedzialną za szorowanie nakładek mopów i czyszczenie ich w temperaturze 100ºC.

Robot Dreame X60 Pro Ultra Matrix kosztuje 7299 złotych.