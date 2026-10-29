Te słuchawki Samsunga zapowiadają się świetnie, ale w tym roku ich nie kupisz

Zdecydowanie Samsung Galaxy Buds On to jedne z ciekawszych słuchawek koreańskiego producenta w ostatnim czasie. Niestety, na ich debiut w Europie trzeba poczekać.

Czym wyróżniają się słuchawki Samsung Galaxy Buds On?

Premiera Samsung Galaxy Buds On już za nami, ale nie oznacza to, że słuchawki pojawiły się już na wszystkich ważnych rynkach. Zanim jednak zajmiemy się tematem dostępności, to wypada przypomnieć ich najważniejsze cechy.

Przede wszystkim to pierwsze otwarte słuchawki bezprzewodowe z klipsem w ofercie Koreańczyków. Oczywiście nie jest to zupełnie nowy pomysł na rynku, bowiem konkurencja już wcześniej pokazała słuchawki tego typu. Należy dodać, że taka konstrukcja jest często preferowana przez miłośników aktywności na świeżym powietrzu, bowiem nie zatyka kanału słuchowego, a jednocześnie świetnie trzyma się uszu.

W Galaxy Buds On zastosowano przetworniki TwinBoost, które poprawiają jakość na niskich częstotliwościach. Zaletą ma być platforma Qualcomm Snapdragon S7 Gen 1 Sound oraz wzmacniacz klasy D. Do tego dochodzi technologia odpowiadająca za redukcję wycieków dźwięku na zewnątrz i funkcja automatycznej regulacji głośności.

Samsung Galaxy Buds On – źródło: Samsung

Słuchawki mają sprawdzić się nawet w trakcie dłuższych aktywności, bowiem czas pracy na jednym ładowaniu to nawet 9,5 godziny. W połączeniu z etui podobno można osiągnąć aż 38 godzin. Konstrukcja charakteryzuje się szczelnością na poziomie IP54.

Kiedy słuchawki Samsung Galaxy Buds On zawitają do Europy?

Nowe słuchawki Samsunga pojawiły się Korei Południowej w cenie wynoszącej 299000 wonów, czyli po obecnym kursie około 880 złotych. Natomiast w listopadzie będzie je można kupić w USA za 229 dolarów, co przekłada się na około 900 złotych.

Niestety, Europejczycy będą musieli wykazać się sporą dawką cierpliwości. Słuchawek nie będą mogli kupić w listopadzie, a także nie znajdą ich pod choinką w grudniu tego roku. Serwis SamMobile, powołując się na słowa Samsunga, podaje, że Galaxy Buds On na Starym Kontynencie zobaczymy dopiero na początku 2027 roku.

Dokładny termin nie jest na ten moment znany. Nieoficjalne źródła wskazują, że słuchawki mogą zadebiutować w Europie wraz z serią smartfonów Galaxy S27.