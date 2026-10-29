PlayStation zadzwoniło do lat 90. Odebrały

PlayStation 5 i kontroler DualSense stały się dla Sony sposobem na eksperymentowanie z różnymi kolorami i gradientami. Po neonach i opalizujących obudowach przyszedł czas na najlepszy efekt wizualny w historii plastiku – przezroczystość.

Pokaż konsolko, co masz w środku

Jak wyglądały konsole w latach 90.? Wystarczy przypomnieć sobie, że na pierwsze PlayStation wołano w Polsce „szarak” i przed oczami pojawia się nie tylko ono, ale też szare jak październikowy poranek Nintendo 64.

Była też jednak bardziej kolorowa strona tamtego okresu, której znakiem szczególnym był dodatkowy efekt przezroczystości w Game Boy Color w barwach Atomic Purple, N64 w wariancie Fire-Orange czy zielonym, prześwitujący Xbox (co prawda będący już obiema nogami w XXI wieku). Te urządzenia wiele lat po premierze prezentują się nietuzinkowo i świeżo. Nic więc dziwnego, że Sony postanowiło sięgnąć po znaną od dekad sztuczkę.

PlayStation Prism Collection

Częścią nowej kolekcji są zarówno kontrolery, jak i wymienne osłony dedykowane samej konsoli. Sony nie zdecydowało się jednak na zwykłą, przezroczystą monotematyczność. W przypadku padów DualSense osłony znajdujące się pod grzybkami przełamują schemat, a w przypadku głównej obudowy do środka zajrzymy tylko poprzez górną płytkę.

PlayStation Prism Collection (Źródło: PlayStation)

PlayStation Prism Collection będzie dostępne w trzech wariantach kolorystycznych: Flare Orange (choć na moje oko to „wściekły czerwony”), Emerald Green i Graphite Gray. Przedsprzedaż akcesoriów ruszy 10 listopada 2026 roku. Kontrolery wyceniono na 85 euro (~370 złotych), a osłony na 75 euro (~330 złotych). Właściwa sprzedaż ma ruszyć dopiero 4 lutego 2027 roku.

Czar lat 90. również w PlayStation+ Essentials

Tak, jak Prism Collection reinterpretuje styl lat 90. w nowej formie, tak w abonamencie PS+ znajdziemy odświeżone ikony sprzed lat. Ale po kolei.

Do 2 listopada macie jeszcze czas, aby w ramach subskrypcji przypisać do swoich kont Hunt: Showdown 1896, F1 25 oraz Earth Defense Force: World Brother 2. Następnego dnia dojdzie do podmianki, w ramach której do biblioteki będziecie mogli dodać:

Monster Train 2

Jeżeli wciąż lubicie spędzić godzinkę, ewentualnie dwieście, rozpracowując systemy i talie w rogalikowych karciankach, nie możecie pominąć Monster Train 2. Sequel dodaje do gry aż pięć nowych klanów, z których każdy ma unikalny pomysł na siebie. Cel pozostaje ten sam – chronić palenisko w pędzącym pociągu za pomocą zagrywanych kart.

Dead Island 2

Upewnianie się, że zombie nie wstaną po raz drugi bawi zawsze – bez względu na porę roku. Jeżeli jednak jesienna szaruga aż zbyt mocno wpływa na Wasz nastrój, być może wizyta w opanowanym przez nieumarłych Hollywood w Dead Island 2 będzie idealną metodą na poprawę humoru. Herbata z miodem i cytryną, kij baseballowy z gwoździami i setki gnijących korpusów do przemielenia – czego chcieć więcej?

= Dead Island 2 (fot. Wojciech Loranty / Tabletowo.pl)

Tomb Raider IV-VI Remastered

Jeżeli w kwietniu 2026 roku w ramach PlayStation+ Essentials przypisaliście do swojego konta Tomb Raider I-III Remastered i nabraliście do tego czasu ochoty na dokończenie odświeżonej historii najsłynniejszej pani archeolog, nie macie wyboru – najbardziej opłaca Wam się kontynuować subskrypcję na listopad 2026.

W trzech ostatnich częściach Tomb Raider, opracowanych pierwotnie przez ojców Lary Croft, studio Core Design, odwiedzicie m.in. Egipt, Paryż, Nowy Jork czy wyspy w pobliżu Irlandii. Tak jak ponad dwadzieścia lat temu, możecie liczyć na stos łamigłówek środowiskowych przeplatanych akrobatyką i pojedynkami na broń palną.