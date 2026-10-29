sony playstation prism collection kontrolery
PlayStation Prism Collection (Źródło: PlayStation)
Gaming

PlayStation zadzwoniło do lat 90. Odebrały

Bartosz Kaja·
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Gaming
PlayStation zadzwoniło do lat 90. Odebrały

PlayStation 5 i kontroler DualSense stały się dla Sony sposobem na eksperymentowanie z różnymi kolorami i gradientami. Po neonach i opalizujących obudowach przyszedł czas na najlepszy efekt wizualny w historii plastiku – przezroczystość.

Pokaż konsolko, co masz w środku

Jak wyglądały konsole w latach 90.? Wystarczy przypomnieć sobie, że na pierwsze PlayStation wołano w Polsce „szarak” i przed oczami pojawia się nie tylko ono, ale też szare jak październikowy poranek Nintendo 64.

Była też jednak bardziej kolorowa strona tamtego okresu, której znakiem szczególnym był dodatkowy efekt przezroczystości w Game Boy Color w barwach Atomic Purple, N64 w wariancie Fire-Orange czy zielonym, prześwitujący Xbox (co prawda będący już obiema nogami w XXI wieku). Te urządzenia wiele lat po premierze prezentują się nietuzinkowo i świeżo. Nic więc dziwnego, że Sony postanowiło sięgnąć po znaną od dekad sztuczkę.

PlayStation Prism Collection

Częścią nowej kolekcji są zarówno kontrolery, jak i wymienne osłony dedykowane samej konsoli. Sony nie zdecydowało się jednak na zwykłą, przezroczystą monotematyczność. W przypadku padów DualSense osłony znajdujące się pod grzybkami przełamują schemat, a w przypadku głównej obudowy do środka zajrzymy tylko poprzez górną płytkę.

sony playstation prism collection kontrolery
sony playstation prism collection kontrolery
sony playstation prism collection kontrolery
sony playstation prism collection obudowy
PlayStation Prism Collection (Źródło: PlayStation)

PlayStation Prism Collection będzie dostępne w trzech wariantach kolorystycznych: Flare Orange (choć na moje oko to „wściekły czerwony”), Emerald Green i Graphite Gray. Przedsprzedaż akcesoriów ruszy 10 listopada 2026 roku. Kontrolery wyceniono na 85 euro (~370 złotych), a osłony na 75 euro (~330 złotych). Właściwa sprzedaż ma ruszyć dopiero 4 lutego 2027 roku.

Czar lat 90. również w PlayStation+ Essentials

Tak, jak Prism Collection reinterpretuje styl lat 90. w nowej formie, tak w abonamencie PS+ znajdziemy odświeżone ikony sprzed lat. Ale po kolei.

Do 2 listopada macie jeszcze czas, aby w ramach subskrypcji przypisać do swoich kont Hunt: Showdown 1896, F1 25 oraz Earth Defense Force: World Brother 2. Następnego dnia dojdzie do podmianki, w ramach której do biblioteki będziecie mogli dodać:

Monster Train 2

Jeżeli wciąż lubicie spędzić godzinkę, ewentualnie dwieście, rozpracowując systemy i talie w rogalikowych karciankach, nie możecie pominąć Monster Train 2. Sequel dodaje do gry aż pięć nowych klanów, z których każdy ma unikalny pomysł na siebie. Cel pozostaje ten sam – chronić palenisko w pędzącym pociągu za pomocą zagrywanych kart.

Dead Island 2

Upewnianie się, że zombie nie wstaną po raz drugi bawi zawsze – bez względu na porę roku. Jeżeli jednak jesienna szaruga aż zbyt mocno wpływa na Wasz nastrój, być może wizyta w opanowanym przez nieumarłych Hollywood w Dead Island 2 będzie idealną metodą na poprawę humoru. Herbata z miodem i cytryną, kij baseballowy z gwoździami i setki gnijących korpusów do przemielenia – czego chcieć więcej?

Dead Island 2 - recenzja
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Dead Island 2 - recenzja
Dead Island 2 - recenzja
Dead Island 2 - recenzja
Dead Island 2 - recenzja
Dead Island 2 (fot. Wojciech Loranty / Tabletowo.pl)

Tomb Raider IV-VI Remastered

Jeżeli w kwietniu 2026 roku w ramach PlayStation+ Essentials przypisaliście do swojego konta Tomb Raider I-III Remastered i nabraliście do tego czasu ochoty na dokończenie odświeżonej historii najsłynniejszej pani archeolog, nie macie wyboru – najbardziej opłaca Wam się kontynuować subskrypcję na listopad 2026.

W trzech ostatnich częściach Tomb Raider, opracowanych pierwotnie przez ojców Lary Croft, studio Core Design, odwiedzicie m.in. Egipt, Paryż, Nowy Jork czy wyspy w pobliżu Irlandii. Tak jak ponad dwadzieścia lat temu, możecie liczyć na stos łamigłówek środowiskowych przeplatanych akrobatyką i pojedynkami na broń palną.

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