Powstała europejska alternatywa dla ChatGPT i Gemini. Już możesz korzystać

Twórcy europejskiego bota sztucznej inteligencji udostępnili swoje narzędzie, a Ty możesz już z niego korzystać, i to za darmo. Eustella ma być bezpieczną alternatywą dla ChatGPT i Gemini.

Eustella, czyli europejska, bezpieczna alternatywa dla ChatGPT i Gemini

W Polsce mamy już swoją własną AI z modelami PLLuM na czele, a teraz przyszedł czas na europejskie narzędzie. Wiedeński startup newsroom.ai udostępnił alternatywę dla botów sztucznej inteligencji, takich jak ChatGPT, Gemini czy Claude. Dotychczas narzędzie w wersji beta było dostępne dla pięciu tysięcy testerów, a teraz z aplikacji Eustella może już skorzystać każdy.

Autorzy z Notebookcheck, którzy testowali bota, gdy ten był jeszcze w wersji beta, zauważają, że jego wyniki już wtedy były zaskakujące. Według testerów modele typu open-weight, jakie zastosowano w Eustelii, wykazały się wysoką skutecznością. Należą do nich m.in. Gemma 4 (Google), Qwen 3.5/3.7 (Alibaba Group), gpt-oss-120b (OpenAI) i Mistral (Mistral AI) i Flux.

Jedną z najważniejszych cech europejskiego chatbota ma być możliwość pełnej kontroli użytkownika nad swoimi danymi. Ponadto startup wymaga, aby wszystkie serwery Eustelli były zlokalizowane na terenie Europy, w tym m.in. w Berlinie, Frankfurcie oraz innych europejskich miastach, oraz były obsługiwane przez niemiecką firmę Ionos Cloud.

Warto w tym miejscu podkreślić jednak, że przedsiębiorstwo to powinno nie mieć dostępu do danych użytkownika, a całość informacji przechowywana jest w zaszyfrowanej chmurze. Dane mają również nie być wykorzystywane do trenowania modeli sztucznej inteligencji.

Europejski bot Eustella – wersja darmowa i dostępne subskrypcje

Eustella dostępna jest w wersji darmowej oraz w ramach subskrypcji. Użytkownicy mają do wyboru trzy warianty:

Comet za 5,99 euro miesięcznie (równowartość około 26 złotych) z 4-krotnie wyższym limitem użytkowania w porównaniu do darmowej wersji,

Star za 17,99 euro miesięcznie (~77 złotych) z 12-krotnie wyższym limitem użytkowania w porównaniu do darmowej wersji,

Cosmos za 89,99 euro miesięcznie (~386 złotych) z 60-krotnie wyższym limitem użytkowania w porównaniu do darmowej wersji.

Aplikację Eustella pobierzesz za darmo ze sklepów Google Play i App Store lub skorzystasz z niej w przeglądarce internetowej. Wśród dodatkowych funkcji warto też wspomnieć o czatach grupowych czy opcji wyszukiwania informacji w sieci.

Notebookcheck dodaje, że podczas testów wersji beta bot generował wyłącznie kod, który można było wykorzystać poprzez opcję kopiuj-wklej. Nie było natomiast możliwości tworzenia obrazów czy dokumentów, jednak już teraz w banerze cenowym wspomniano o takiej opcji.

Autorzy startupu współpracują też z innymi firmami, aby zintegrować narzędzia z Eustellą. Na ten moment partnerem newsroom.ai zostali API Bitpanda i Geizhals, dzięki czemu użytkownicy mogą otrzymywać rekomendacje na temat kryptowalut lub elektroniki.