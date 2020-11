Xiaomi Mi Box 4S Pro to pierwsza przystawka Xiaomi z obsługą rozdzielczości 8K

W przypadku oglądania treści na dużym ekranie, rozdzielczość ma duże znaczenie – im jest ona większa, tym lepiej. Powoli pod strzechy wchodzi już 8K i Xiaomi jest na to gotowe – do oferty marki dołączyła dziś najnowsza przystawka do telewizorów, Xiaomi Mi Box 4S Pro, która ma wyróżniać się obsługą rozdzielczości 8K.

Xiaomi Mi Box towarzyszy telewizorowi w niejednym, polskim domu

Przystawki do telewizorów od Xiaomi są doskonale znane wśród klientów, ponieważ firma ma ich w swojej ofercie całkiem sporo, a na dodatek są one niedrogie i na ich zakup bez większych wyrzeczeń może sobie pozwolić zdecydowana większość użytkowników.

Niedawno do oferty Xiaomi dołączył Xiaomi Mi TV Stick, który wtyka się bezpośrednio do telewizora, dzięki czemu za urządzeniem nie musi miotać się kolejny kabel. Teraz natomiast na rynku zadebiutowało następne „pudełeczko” – Xiaomi Mi Box 4S Pro.

Specyfikacja Xiaomi Mi Box 4S Pro

Mimo że niewątpliwie jest to przełomowy model w historii serii Mi Box, Xiaomi nie pokusiło się o zastosowanie „5” w nazwie – zamiast tego, dodało dopisek „Pro” (niedawno bowiem zadebiutował Mi Box 4S, który jest tylko nieznacznie ulepszoną wersją Mi Box 4).

Główną zaletą Xiaomi Mi Box 4S Pro ma być obsługa treści w rozdzielczości 8K. Użytkownicy mają bowiem dostęp do coraz większej ilości materiałów w takiej jakości, a niekoniecznie muszą chcieć kupować nowy telewizor już teraz – przystawka będzie znacznie mniejszym wydatkiem.

Specyfikacja Xiaomi Mi Box 4S Pro – najważniejsze informacje (źródło: Mi Box Weibo)

Warto też zauważyć, że jest to jedna z nielicznych przystawek na rynku, która obsłuży treści w rozdzielczości 8K – Xiaomi może na tym sporo ugrać. Ponadto specyfikacja Xiaomi Mi Box 4S Pro obejmuje 2 GB RAM i 16 GB pamięci wbudowanej, czyli standardowy zestaw dla tego rodzaju urządzeń.

Xiaomi informuje też, że do obsługi przystawki służy pilot na Bluetooth, który obsługuje też komendy głosowe. Urządzenie pracuje pod kontrolą systemu MIUI for TV. Do telewizora podłącza się je za pośrednictwem kabla HDMI 2.1.

Cena Xiaomi Mi Box 4S Pro

Cena Xiaomi Mi Box 4S Pro została ustalona w Chinach na 399 juanów, co jest równowartością ~240 złotych. Jest to aktualnie najdroższa przystawka Xiaomi – Mi Box 4S i Mi Box 4 kosztują po 299 juanów (~180 złotych).

Sprzedaż Xiaomi Mi Box 4S Pro rozpocznie się w Chinach już jutro, 5 listopada 2020 roku, o północy. Nie wiadomo na razie, czy/kiedy przystawka trafi do innych krajów.

