Ten monitor zabierzesz w podróż. Jest smukły i dość lekki

Marka AOC zaprezentowała mobilny monitor o nazwie 16T20E2. Powinien zmieścić się w torbie wraz z laptopem.

Nowy mobilny monitor AOC

W naszych recenzjach monitory AOC – m.in. model AOC CU34P2C i AOC U27G3X – zdobyły wysokie oceny, co potwierdza, że firma zdecydowanie potrafi w tego typu sprzęt. Niewykluczone, że mobilny model 16T20E2 również jest godnym polecenia urządzeniem, które dodatkowo nie kosztuje dużo.

Użytkownik do dyspozycji otrzymuje 15,6-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli). Kontrast wyświetlacza wynosi 1000:1, jego typowa jasność to 250 nitów, a maksymalna częstotliwość odświeżania to 60 Hz. Monitor wspiera technologię Low Blue Light, a także Flicker Free. Pierwsza z nich minimalizuje ekspozycję na potencjalnie niekorzystne światło niebieskie. Z kolei zadaniem drugiej jest zapobieganie migotaniu ekranu.

Wypada też wiedzieć, że monitor można podłączyć poprzez jedno ze złącz USB-C ze wsparciem protokołu DisplayPort Alt Mode. Sprawdzi się więc świetnie w przypadku laptopów czy tabletów. Natomiast w sytuacji, gdy przykładowo smartfon nie będzie w stanie podać wystarczającej ilości energii, istnieje opcja skorzystania z drugiego portu USB-C i podłączenia do niego chociażby powerbanku. Dostępny jest też port HDMI.

źródło: AOC

AOC 16T20E2 jest w stanie działać zarówno w pionie, jak i poziomie. Magnetycznie mocowane etui również jest przystosowane do obu położeń. Dodatkowo w trakcie transportu etui chroni matrycę przed zarysowaniami. Na pokładzie nie zabrakło zestawu głośników (2 x 1 W) oraz gniazda słuchawkowego 3,5 mm.

Docenić należy niską wagę – ekran z dołączonym do zestawu magnetycznym etui waży 1100 g. Jego wymiary – 356 x 226 x 15 mm – sprawiają natomiast, że powinien zmieścić się w torbie wraz z laptopem. Można więc założyć, że transport nie będzie stanowił jakiegokolwiek większego wyzwania.

Mobilny monitor AOC 16T20E2 – cena i dostępność

AOC 16T20E został wyceniony na 425 złotych. Jeśli specyfikacja i cena Cię zainteresowały, spieszę dodać, że w sprzedaży ma pojawić się jeszcze w tym miesiącu.