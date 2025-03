Co budżetowy Poco M7 będzie mieć wspólnego z Sony?

Poco przygotowuje się do premiery modelu Poco M7 5G. Najnowsze informacje ujawniają niemal całą specyfikację – w tym aparat. Okazuje się, że smartfon będzie wyposażony w sensor Sony IMX852. Oprócz tego producent potwierdził szczegóły dotyczące baterii, ekranu i procesora.

Sony dostarcza aparat do budżetowego Poco

Xiaomi, właściciel marki Poco, od lat eksperymentuje z różnymi sensorami aparatów, najczęściej sięgając po rozwiązania Samsunga lub OmniVision. Tym razem zdecydował się na matrycę Sony IMX852, co może sugerować, że firma chce poprawić jakość zdjęć w swoim budżetowym modelu. Sensor oferuje rozdzielczość 50 Mpix i pozwala nagrywać wideo w 1080p przy 30 klatkach na sekundę. Khem :)

Sony IMX852 to matryca znana z dobrej reprodukcji kolorów i niezłej pracy w trudniejszych warunkach oświetleniowych. Oczywiście, ostateczna jakość zdjęć będzie zależała nie tylko od samego sensora, ale też od optymalizacji oprogramowania i algorytmów przetwarzania obrazu. W przypadku Poco M7 5G trudno oczekiwać zaawansowanej fotografii nocnej czy poziomu znanego z flagowców, ale wybór aparatu Sony to dobra wiadomość dla osób, które liczą na przyzwoite zdjęcia w codziennym użytkowaniu. Wiemy także, że na froncie znajdziemy 8-megapikselowy aparat do selfie.

Poco M7 5G (źródło: Flipkart)

Co jeszcze wiemy o Poco M7 5G?

Poza aparatem, Poco M7 5G oferuje kilka innych interesujących elementów specyfikacji, które mogą przyciągnąć uwagę użytkowników szukających niedrogiego smartfona. Urządzenie zostanie wyposażone w ekran IPS LCD o przekątnej 6,88 cala i rozdzielczości HD+. Nie jest to panel AMOLED, ale producent zadba o wysoką częstotliwość odświeżania, która wyniesie 120 Hz, a także jasność na poziomie 600 nitów.

Wyświetlacz M7 5G otrzymał kilka certyfikatów związanych z ochroną wzroku. TUV Low Blue Light zmniejsza emisję światła niebieskiego, TUV Flicker-Free eliminuje migotanie ekranu, a TUV Circadian dostosowuje poziom światła niebieskiego w zależności od pory dnia.

Za wydajność Poco M7 5G odpowiada procesor Snapdragon 4 Gen 2, który jest wspierany przez 6 GB pamięci RAM. Dodatkowo producent wprowadził opcję rozszerzenia RAM-u o kolejne 6 GB wirtualnej pamięci, co może poprawić działanie urządzenia przy większej liczbie uruchomionych aplikacji. Na dane użytkownicy otrzymają 128 GB pamięci wewnętrznej, co w tej półce cenowej jest standardem.

Poco M7 5G (źródło: Flipkart)

Poco postawiło na akumulator o pojemności 5160 mAh, co powinno pozwolić na pełny dzień intensywnego użytkowania bez konieczności ładowania. W zestawie znajdzie się ładowarka 33 W (na rynku chińskim oczywiście), choć smartfon obsługuje ładowanie maksymalnie do 18 W.

Smartfon trafi na rynek w trzech wariantach kolorystycznych: Satin Black, Mint Green i Ocean Blue. Dodatkowo urządzenie będzie cechowało się klasą odporności IP52, co oznacza ochronę przed kurzem i niewielkimi zachlapaniami, ale bez pełnej wodoszczelności.

Poco M7 5G zapowiada się na typowy model budżetowy z kilkoma ulepszeniami, które mogą wyróżniać go na tle konkurencji. Oficjalna premiera już 3 marca. Cena telefonu ma nie przekroczyć 10000 rupii indyjskich (~470 złotych).