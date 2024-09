Nowe słuchawki Xiaomi z ANC. Nie kosztują nawet 100 złotych

Nowe słuchawki bezprzewodowe z ekosystemu Xiaomi są zaskakująco tanie, biorąc pod uwagę, że oferują ANC, korektor EQ, duże przetworniki i całkiem długi czas działania. Redmi Buds 6 Lite to propozycja, obok której naprawdę trudno przejść obojętnie, gdy szuka się perełki na niższej półce.

Słuchawki Xiaomi Redmi Buds 6 Lite – tanie a dobre?

Marzą Ci się tanie, a przy tym dobre słuchawki TWS do telefonu? W polskich sklepach pojawił się nowy model z obozu Xiaomi, który może okazać się dla Ciebie interesującą propozycją. Kosztuje niespełna stówkę, a oferuje naprawdę sporo.

Redmi Buds 6 Lite (fot. Xiaomi)

Słuchawki Redmi Buds 6 Lite zostały wyposażone w 12,4-milimetrowe przetworniki z tytanową membraną. Według Xiaomi możesz dzięki temu liczyć na przyzwoity dźwięk, a sam charakter brzmienia jesteś w stanie dostosować do własnych preferencji, dzięki korektorowi EQ.

Tanie słuchawki z ANC

To rzadko spotykane na tej półce cenowej, a jednak te nowe TWS-y oferują aktywną redukcję szumów (ANC). Skuteczność wynosi ponoć 40 dB, co oznaczałoby możliwość całkiem komfortowego słuchania muzyki i podcastów na mieście czy w środkach komunikacji publicznej.

Redmi Buds 6 Lite (fot. Xiaomi)

Producent zadbał też o komfort prowadzenia rozmów głosowych, wyposażając model Buds 6 Lite w podwójny mikrofon z redukcją szumów. Z opisu urządzenia wynika na przykład, że radzi sobie z wiatrem o prędkości 6 m/s.

Jeśli zaś chodzi o czas działania, to same pchełki mogą grać do 7 godzin, a wraz z etui jesteśmy w stanie wydłużyć ten czas do 38 godzin. Potem konieczne jest ładowanie, przy czym wystarczy 10 minut, by zapewnić sobie 2 godziny słuchania.

Trzy kolory do wyboru

Do wyboru są trzy wersje: biała, niebieska i czarna, a etui ma ten sam kolor, co słuchawki. Producent deklaruje ponadto, że przy projekcie skupiał się nie tylko na estetyce, ale też wygodzie. Nie zapomniał przy tym o odporności – urządzenie spełnia wymogi normy IP54.

Tak jak już wspomniałem, nowy model jest już dostępny na polskim rynku. Sugerowana cena wynosi 99 złotych. Są to zatem jedne z najtańszych słuchawek z ANC, jakie można obecnie kupić. Brzmi nieźle!

Gdzie kupić? Słuchawki Redmi Buds 6 Lite w kolorze czarnym ok. 99 zł OleOle Morele RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.

Gdzie kupić? Słuchawki Redmi Buds 6 Lite w kolorze białym ok. 99 zł OleOle Morele RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.