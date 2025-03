Nowe słuchawki Xiaomi już dostępne. Jedne mają WiFi – po co?

Xiaomi wprowadza na polski rynek dwa nowe modele słuchawek bezprzewodowych – Xiaomi Buds 5 Pro oraz Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi). Producent obiecuje bezstratną jakość dźwięku, długi czas pracy na baterii i nowoczesne funkcje, takie jak nagrywanie rozmów czy tłumaczenie na żywo. Sprawdzamy, co oferują nowe modele i ile trzeba za nie zapłacić.

Co oferują Xiaomi Buds 5 Pro?

Nowe słuchawki Xiaomi to propozycja dla osób, które oczekują wysokiej jakości dźwięku i zaawansowanych funkcji. Xiaomi Buds 5 Pro zostały wyposażone w technologię Snapdragon Sound Technology Suite i Qualcomm aptX Lossless, które umożliwiają przesyłanie dźwięku w jakości 48 kHz/24 bity przy przepustowości do 2,1 Mb/s. Oznacza to, że użytkownicy mogą cieszyć się niemal studyjną jakością muzyki bez utraty szczegółów podczas bezprzewodowej transmisji.

W słuchawkach zastosowano system podwójnego wzmacniacza współosiowego z trzema przetwornikami, co pozwala uzyskać głębokie basy, zrównoważone tony średnie i szczegółowe wysokie dźwięki. Xiaomi podkreśla również, że brzmienie zostało dostrojone przez Harman Golden Ear Team, co ma przekładać się na jeszcze lepsze wrażenia odsłuchowe.

Xiaomi Buds 5 Pro (źródło: Xiaomi)

Dzięki hybrydowej aktywnej redukcji szumów słuchawki mogą wyciszać hałas otoczenia na poziomie do 55 dB, co powinno sprawdzić się w zatłoczonym biurze, w podróży czy na ulicy. Nie zabrakło również obsługi dźwięku przestrzennego.

Według informacji producenta bateria w Xiaomi Buds 5 Pro (razem z ładującym etui) pozwala nawet na 40 godzin słuchania muzyki, a 10 minut ładowania zapewnia aż 4,5 godziny odtwarzania. Dodatkową ciekawostką jest wbudowana funkcja nagrywania dźwięku. Wystarczy trzykrotne naciśnięcie przycisku na etui, aby zapisać ważną rozmowę. Co więcej, słuchawki obsługują tłumaczenie i transkrypcję w czasie rzeczywistym opartą na sztucznej inteligencji.

Xiaomi Buds 5 Pro (źródło: Xiaomi)

Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi). To pierwsze takie słuchawki

Obok standardowego modelu, Xiaomi wprowadza również wariant Buds 5 Pro (Wi-Fi), który jest pierwszym na rynku modelem słuchawek dousznych obsługującym bezpośrednią transmisję dźwięku przez Wi-Fi. Dzięki technologii Qualcomm XPAN, słuchawki mogą przesyłać dźwięk w 96 kHz/24-bitowej jakości przy przepustowości 4,2 Mb/s, co ma zagwarantować najwyższą jakość brzmienia, jakiej nie da się osiągnąć tradycyjnie przez Bluetooth.

Słuchawki oferują te same funkcje, co standardowa wersja, ale dzięki łączności Wi-Fi mają zapewniać jeszcze stabilniejsze połączenie i lepsze parametry dźwiękowe.

Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi) (źródło: Xiaomi)

Ile kosztują nowe słuchawki Xiaomi?

Oto oficjalne sugerowane ceny:

Xiaomi Buds 5 Pro (White, Titanium) – 749 złotych,

Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi, Black) – 869 złotych.

Producent stawia na jakość dźwięku, rozbudowane funkcje i długi czas pracy na baterii. Czy cena jest adekwatna do możliwości? O tym zdecydują już użytkownicy i z pewnością dowiemy się tego już niebawem z pierwszych testów.