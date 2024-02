Google wprowadza zmiany w stronie logowania

Strona logowania Google to dla mnie dość częsty widok, ponieważ to właśnie za pomocą tego konta loguję się do wszystkich usług, w których jest to tylko możliwe. Gigant z Mountain View postanowił wprowadzić spore zmiany w jej designie. Co z jej działaniem?

Google stawia na nowy design

Wcześniej w sieci pojawiały się doniesienia na temat tego, że Google zamierza wprowadzić znaczące zmiany w designie swojej strony logowania, żeby była ona zgodna z Material 3, czyli najnowszą wersją systemu projektowania typu open source, stworzonego przez technologicznego giganta. Już od pewnego czasu podczas procesu logowania użytkownikom wyświetlony zostaje komunikat o treści: Wkrótce zmieni się wygląd strony. Google ulepsza swoją stronę logowania, aby miała bardziej nowoczesny wygląd. Co się zmieni?

Aktualny wygląd strony logowania do konta Google (fot. Tabletowo.pl)

Jak podkreślają twórcy, nowa strona została zaprojektowana z myślą o elastyczności układu, dzięki czemu ma lepiej sprawdzać się na ekranach o różnych rozmiarach. Układ strony automatycznie dostosowuje się do wymiarów wyświetlacza, na którym jest wyświetlany, w myśl zasady responsywności stron internetowych. Nowy design prezentuje nieco bardziej poziomy układ, który dodatkowo wygląda nowocześnie.

źródło: The Verge

Nowy wygląd, stare działanie

We wpisie zamieszczonym w Centrum Pomocy Google informuje o tym, że mimo nowego wyglądu zasada działania strony logowania pozostaje dokładnie taka sama. Użytkownik jest proszony o podane tych samych informacji co zwykle, czyli adresu e-mail i hasła.

Na grafice widać dokładnie, że nie zmieniły się także funkcje. Nadal zmiana języka znajduje się na w lewym dolnym rogu formularza, pod polem tekstowym do wprowadzania adresu e-mail widnieje opcja „Nie pamiętasz hasła?”, a poniżej niej możliwość utworzenia nowego konta.

Nowa strona logowania jest stopniowo udostępniana kolejnym internautom. Trafi zarówno na desktopowe wersje przeglądarek, jak mobilne na urządzeniach z systemami Android i iOS. Może wśród Was są szczęśliwcy, którym gigant z Mountain View udostępnił już nową wersję strony logowania do konta Google?